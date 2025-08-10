‘Drakula' fındığı resmen kuruttu! 4 bin dekarlık bahçe söküldü

Fındık bahçelerinin en büyük düşmanlarından biri olan ve anavatanı Uzak Doğu'ya dayanan uzun antenli turunçgil böceği Trabzon'da çiftçinin kâbusu oldu.

Halk arasında "Drakula" olarak bilinen zararlı, yıllardır üreticilere ciddi ekonomik kayıplar yaşatırken 2 kilometrelik bir alanda hızla yayılarak fındık dallarını kuruttu.

"Bitki dünyasının kanseri"

"Bitki dünyasının kanseri" olarak tanımlanan bu türün, yalnızca fındık ve bazı tarım bitkilerinde zarar oluşturduğu, orman ağaçlarında ise görülmediği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasında gizlendiği, biyolojik yapısı gereği birkaç gün içinde çiftleşip yumurtalarını ağaçların kök kısımlarına bıraktığı, ardından ömrünü tamamladığı ortaya çıktı.

4 bin 100 dekarlık alanda tüm fındık ağaçları söküldü

Türkiye'de çiftçilerin 10 yıldır mücadele ettiği zararlıya karşı Trabzon'da yaklaşık 13 milyon TL'lik alanda ilaçlama yapıldı. Böceğinin etkili olduğu yaklaşık 4 bin 100 dekarlık fındık arazisinde de söküm işlemi yapılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

"Popülasyon azalıyor"

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kaplan, şu ana kadar karantina kapsamında 4 bin 100 dekarı kaplayan ağacın söküldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bakanlığımız her yıl ilaçlama yaptı. Bu yıl da toplam 13 milyon TL'lik bir maliyetle bölgeyi ilaçlattık. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Turunç böceği tamamen yok olduktan sonra bölgeye fındık dikilmesini tavsiye ediyoruz. Karantina bitmeden tekrar dikersek böcek yine ağaçları kurutarak mahvedecektir. Bu ilaçlamaların sonucunda popülasyon azalıyor. Bu bir nevi biyolojik savaş. Mücadelemiz devam edecek."