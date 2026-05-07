Drone ile teslimat dönemi resmen başladı

Amazon, uzun süredir üzerinde çalıştığı drone teslimat sistemini İngiltere’de resmen kullanıma sundu. İlk etapta Darlington bölgesinde başlatılan hizmet sayesinde belirli müşteriler, küçük paketlerini insansız hava araçlarıyla teslim alabilecek. Şirket böylece İngiltere’de drone ile teslimat yapan ilk büyük perakende markası oldu.

Siparişler iki saat içinde ulaştırılıyor

Yeni sistem kapsamında ağırlığı yaklaşık 2 kilogramı geçmeyen ürünler drone ile taşınıyor. Kablo, pil, kozmetik ürünleri ve küçük elektronik cihazlar ilk teslim edilen ürünler arasında yer aldı. Amazon’un hedefi, siparişleri mümkün olan en kısa sürede müşteriye ulaştırmak. Şirketin ABD’deki ortalama drone teslimat süresinin yaklaşık 36 dakika olduğu belirtilirken, İngiltere’de ilk aşamada teslimatlar yaklaşık iki saat içinde gerçekleştiriliyor.

Drone’lar bahçeye bırakıyor

Amazon’un kullandığı yeni nesil MK30 drone modeli, gelişmiş sensörlerle donatıldı. Sistem; ağaç, çit, çamaşır ipi ve benzeri engelleri algılayabiliyor. Paketler müşterilerin bahçesine belirlenen güvenli noktaya bırakılıyor. Drone’ların saatte yaklaşık 10 uçuş yapabildiği ve günlük yüzlerce teslimat kapasitesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Şirket yetkilileri, kullanıcıların “daha hızlı teslimat” talebinin sürekli arttığını belirtiyor. Amazon, drone teknolojisinin ilerleyen dönemde İngiltere’nin farklı şehirlerinde de yaygınlaşmasını hedefliyor. Ancak hizmet şu an için sınırlı bölgede test aşamasında devam ediyor.