DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: 'Merkez Bankası'ndan güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi bekliyoruz'

Özlem SARSIN-Denizli

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetimi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayinin mevcut durumunu ve beklentilerini paylaşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının sanayiciye ağır bir yük getirdiğini belirterek, özellikle dövizin baskılanması ve faizlerin yüksek seyretmesinin rekabet gücünü düşürdüğünü vurguladı. Kasapoğlu, Perşembe günü açıklanacak olan politika faizi konusunda da Merkez Bankası'ndan güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi beklediklerini dile getirdi.

"Basın toplumun ortak hafızasıdır"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Kasapoğlu, gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Denizli’mizdeki medya mensuplarının gösterdiği çaba, kentin sosyo-ekonomik gelişimi açısından da son derece kıymetli. Bizlerin yaptığı işleri kamuoyuna doğru bir şekilde aktararak önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bu nedenle sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu doğrudan diyaloglar, şehrimizin nabzını tutmak ve sanayimizin gündemini ortaklaşa ele almak için hayati önem taşıyor."

"Yük sanayicinin sırtında; faizlerin düşmesi artık şart"

Sanayicilerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının yükünü sanayicinin çektiğini dile getirdi: "Dövizin baskılanması, faizin hala yüksek seyretmesinin bedelini sanayicimiz ödüyor. İhracatçımız dış pazarlarda rekabet etmekte zorlanıyor ve finansmana erişimde sınırlamalarla karşılaşıyor." dedi.

Sanayicinin tüm zorluklara rağmen üretime, ihracata ve istihdama devam etmek istediğini belirten Kasapoğlu, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararından güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi beklediklerini dile getirdi, sanayici için özel finansman paketlerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Artık faizlerin aşağıya doğru inip sanayicinin önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zararına ihracat yapan sanayiciler var"

Yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini ifade eden Kasapoğlu, küresel talep daralması nedeniyle ihracatçıların da zorlandığını ancak yeni pazarlar geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Sanayicinin hibe ve desteklerden maksimum düzeyde faydalanması için de yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekleyen Kasapoğlu, "Sanayicimiz, ihracatçımız bu pazarları bir günde kurmadı. Uzun yıllar mücadelelerle, çalışmalarla bu pazarları ve müşterileri, bu müşteri portföylerini oluşturuyor" diyerek, zararına veya maliyetine ihracat yapan firmaların, pazar paylarını koruma ve sıkıntılı sürecin geçeceği inancıyla direndiğini ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

"Teşvikler yeterli değil"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde, Denizli ili özelinde belirlenen yatırım konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Denizli’nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Önümüzdeki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sektörlere yönelik teşvik alanlarının genişletilmesi adına girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Yerel kalkınma odaklı bu desteklerin yatırım ortamı güçlendikçe Denizli sanayisinin rekabet gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.