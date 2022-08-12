DSO’da ilk aday Konyalıoğlu

Osman Nuri BOYACI

Denizli’de odalarda seçim yarışı takvim açıklanmasa da başladı. Seçimlerin ekim ayında yapılması beklenen Denizli Sanayi Odası’nda adaylığını açıklayan ilk isim Başkan Vekili İ. Okan Konyalıoğlu oldu. Her potansiyelden, düşünce yapısından ve sektörden güçlü bir ekiple yola çıktığını söyleyen Konyalıoğlu, “DSO Başkanlığını, şimdiye kadarki görev ve sorumluluklarımın taçlandırılması olarak görüyorum. Kimseyle atışmak, çekişmek için değil bölgemize hizmet etmek için göreve talibiz” dedi.

Denizli Sanayi Odası’nda takvim açıklanmasa da Olağan Genel Kurulun ekim ayında yapılması bekleniyor. 1523 üyenin bulunduğu DSO’da 17 meslek komitesinde 36 kişilik meclis, 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve Başkan seçilecek.

Denizli Sanayi Odası Başkan Vekili, Çardak OSB Başkanı ve ASKON Demir Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında başkan adayı olduğunu açıkladı.

"Kimseyle atışmak, çekişmek için değil bölgemize hizmet etmek için göreve talibiz"

Başkan adaylığı konusunda 10 gün önce ekibiyle birlikte karar verdiğini, her potansiyelden, düşünce yapısından ve sektörden güçlü bir ekiple yola çıktığını belirten Okan Konyalıoğlu, “Adaylığımı şu ana kadar bulunduğum görevlerin taçlandırması olarak görüyorum. Kimseyle atışmak, çekişmek için değil bölgemize hizmet etmek için göreve talibiz. Öncelikle o koltuğun sorumluluklarını hakkıyla yerine getirip getiremeyeceğime bakarım. DSO Başkanlığını da ekibimin potansiyeline ve geçmiş tecrübelerime dayanarak en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum” dedi.

"Dünyada değişim rüzgarları esiyor"

Dünyada, başta teknolojik olmak üzere, birçok alanda değişim rüzgarlarının estiğini vurgulayan Konyalıoğlu, “Dünya hızla değişiyor. Özellikle teknoloji, güçlü sermaye kaynakları yaratmaya başladı. Denizlide de bu alanda ciddi çalışmalar görülmeye başlandı. Başta tekstil olmak üzere, birçok sektörde dünya ile entegre bir hızla gelişme göstermek durumundayız. Bu değişim rüzgarına kapılıp savrulmak yerine, bu rüzgarı arkamıza alarak etkili bir vizyonla, Denizlimize ve ülkemize faydalı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Dört kuşak sanayici aileden geliyorum"

Denizli Sanayi Odası Başkanlığı’na ve yönetimine neden talip olduklarına da açıklık getiren Konyalıoğlu, “Benim çok ciddi STK yönetimi tecrübelerim var. Yaklaşık 15 yıl boyunca, arkadaşlarımla birlikte başarılı ve vizyonel işlere imza attık. Aynı zamanda 4 kuşaktan sanayici bir aileden geliyorum. Sanayicinin derdini, en iyi bilenlerdenim. Yaşadığımız ve üreterek kazandığımız bu şehre bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklardan hiçbir zaman kaçmadım. Ben ve aynı düşüncede olan ekip arkadaşlarım da, canı gönülden bu yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Çok şey yapacağımıza inanıyoruz. Diğer türlü, fonksiyonel olamayacağımız hiçbir koltuğa ne ben, ne de ekip arkadaşlarım talip olmayız” şeklinde konuştu.

"Kimseden icazet almadık, kimsenin adamı değiliz"

DSO gibi bir yapının, politik bir makam olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini de önemle vurgulayan Konyalıoğlu, “Bir koltuğa talip olurken, şimdiye kadar olduğu gibi kimseden icazet almak gibi bir yaklaşımım olmadı. Kimseden icazet almadık, kimsenin adamı olarak yola çıkmadık. O koltuğa oturacaksak eğer, birilerinin adamı, bir cemaatin müridi veya bir partinin militanı olarak değil, Denizli sanayicisinin sesi, soluğu olmak için oturmalıyız. Sonuçta bir meslek örgütünün temel amacı da üyelerine yönelik etkili faaliyetler yürütmek, güçlü projeleri hayata geçirmek olmalı. Biz de çok iyi bir çalışma içerisinde, seçimlere hazırlanıyoruz. Denizli’ye, Denizli Sanayi Odası’na ve ekibimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.