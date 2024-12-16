DTİK Riga ve Jekabpils Temsilcileri DEİK Ofisi’ni ziyaret etti

Dünya Türk İş Konseyi Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu ve Jekabpils Temsilcisi Tolga Kıran, 9 Aralık’ta İstanbul’da DEİK Merkez Ofisi’ni ziyaret etti. Letonta-Türkiye ticari ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, DTİK temsilcilerine sertifikaları takdim edildi.

Heyet daha sonra TAV Holding’e geçerek DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Vehbi Serkan Kaptan’ın Letonya Fahri Konsolosu olarak atanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. Törene, Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Büyükelçisi Bahtijors Hasans ile Türk ve Leton yetkililer de katıldı.

2025'te 100. yıl kutlanacak

Letonya Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Bahtijors Hasans törende, “3 Ocak 2025'te Türkiye ve Letonya arasında 100 yıllık diplomatik ilişkiyi kutlayacağız. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği için sağlam bir mevzuat temelimiz var. Letonya olarak üç Baltık ülkesinin merkeziyiz ve Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız, Avrupa Birliği'nin tam üyesiyiz. Eurozone'dayız, Schengen bölgesindeyiz ve gümrük bölgesindeyiz. Türk iş dünyası için sunacaklarımız var” diye konuştu.

Kaptan: "Çatımız altında yeni bir kanal ve kapı açmayı hedefliyoruz”

DTİK Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu DEİK Merkez Ofisi’ndeki ziyareti sırasında 12punto’nun sorularını yanıtladı ve “En önemli amacımız Letonya’daki Türk iş insanlarını bir araya getirip DTİK çatısı altında toplamak. Daha sonra Türk-Leton İş İnsanları Derneği’ni güçlendirmek istiyoruz. Ayrıca Baltık bölgesindeki Litvanya ve Estonya’daki diğer DTİK birlikleriyle iş insanları derneklerini tek bir çatı altında toplayıp kuvvetli hale gelmek istiyoruz. Ardından DEİK’in başkanı, TAV Holding’in CEO’su Serkan Kaptan ve yeni atanan Ankara Büyükelçimiz Bahtijors Hasans önderliğinde bu çatı altında yeni bir kanal ve kapı açmayı hedefliyoruz” dedi.