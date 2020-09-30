DTÖ: AB 4 milyar dolarlık ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulayabilir

30 Eylül 2020

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin Boeing ve birkaç medya organına uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 4 milyar dolar değerinde ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurdu.

AB, DTÖ'ye, ABD'nin Boeing'e uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu iddia ederek, 12 milyar dolar değerinde ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulamak için başvurmuştu. DTÖ, yapılan inceleme sonucu ABD'nin yaptırımlarını hukuksuz olduğuna karar verdi ancak, sadece 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.

DTÖ geçtiğimiz yıl ABD'ye 7,5 milyar dolar değerinde AB ürününe, birliğin Airbus'a uyguladığı sübvansiyonlar sebebiyle, ek gümrük vergisi uygulamasını onaylamıştı.