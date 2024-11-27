DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: Taşıyacak yük bulamıyoruz

Özlem Sarsın

Taşımacılık sektörüne dair değerlendirmede bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Artık yük bulamıyoruz. Mail bile gelmiyor, eskiden haftada 2-3 gemi yapardık, şimdi ayda 2-3 gemi haline döndük. Oldukça kötü gidiyor. İhracatçı malı satamadığı sürece ben taşıyıcı olarak yükü taşıyamam. İhracatımızın ana temelinin yüzde 85’inin de ithalattan kaynaklandığını düşünürsek dış ticaret neredeyse durma noktasına geldi gibi görünüyor. Hatta rakamlar bunu teyid ediyor” dedi.

Trump 2.0 dönemi bekleniyor

ABD seçimlerinden sonra küresel ekonominin Trump 2.0 dönemine hazırlandığını, gümrük tarifelerinin artırılacağı bu dönemde, korumacılık ve bölgeselleşmenin daha fazla öne çıkacağını ifade eden Öztürk, “Çinli elektrikli otomobil üreticileri Macaristan’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede yatırıma hazırlanıyor. Manisa’da bir Çin Mahallesinin bile kurulacağının ifade edildiği bir dönemde, korumacı ekonomi politikalarının ne ölçüde başarılı olacağı da tartışılıyor. Olası gümrük tarife artışı öncesi Çin’den mal alımı ve Noel siparişlerinin etkisiyle küresel ticarette ve deniz ticaretinde bir miktar canlılık var. Kuru yük navlunları ve gemi kiralama ücretleri için gösterge olan Baltık Kuru yük Endeksi 1,500 puan civarında seyrederken, Şangay-Cenova hattında konteyner navlunları 4 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Nerede kaldı 14 bin dolarlar?” dedi.

Emisyon vergilerine hazır mıyız?

Denizcilik sektörünün 2025 yılında Jeopolitik Riskler, Karbon Emisyonlarının Azaltılması, Dijitalleşme ve Otomasyon, Küresel Ticaret Akışları ve Talep Değişimleri, Taşıma Maliyetleri, Konsolidasyonlar, Tedarik Zincirinin Sağlamlığı, Elektronik Ticaretin Artışı konularındaki gelişmelerle yoluna devam edeceğini değerlendirmesinde de bulunan Öztürk, “ Emisyonların azaltılması ve dijitalleşme 2025-2030 döneminde bizim üzerinde en fazla duracağımız konular. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazır mıyız emisyonlardan kaynaklı vergi sistemine? Şu an ihracatçılarımız kan ağlıyorken öbür türlü nasıl olacak? “ dedi.

Türkiye limanlarında yılın ilk 10 ayında elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441 milyon 908 bin ton olduğunu belirten Öztürk, “ Ekim ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 3,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde artış oranı yüzde 7.7 oldu. 10 ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 11 milyon 295 bin TEU olarak gerçekleşti. Aliağa limanlarımızda 10 ayda elleçlenen konteyner 1 milyon 793 bin TEU’ya yükseldi. Bölgedeki Nemport Limanı bu ay 1 milyon TEU konteyner rakamını yakalamayı başardı. Devamlı yatırımlar yapıyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 229 bin TEU konteyner elleçlendi.. İzmir Limanları’nda elleçlenen konteyner miktarı ocak ay gelmeden 2 milyon TEU’yu geçti. 2025’te İzmir Körfezi’nin rehabilitasyonu çalışmaları başladı. TCDD Liman İşletmesi de limanda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Hem liman hem körfez rehabilitasyonun yapılması önem arz ediyor” dedi.

Alsancak Limanı’na 6.5 milyar liralık yatırım

Meclis toplantısında üyelere İzmir Alsancak Limanı’ndaki yatırım süreci ve tarife bedelleri hakkında yapılan bilgilendirmede, Alsancak Limanı’nda daha verimli hizmet verilmesi için yatırım sürecine girildiği, önümüzdeki dönemi de kapsayacak olan yatırımların 6.5 milyar lirayı bulacağı belirtildi. Liman’ın şu an satılmadığı, satılıp satılmayacağının net olmadığı bir ortamda da Alsancak Limanı’nda alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği, rıhtımlarda iyileştirme, liman yaklaşım kanal taraması, liman ve çevresi rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.