DTÖ: Küresel ticaret hacmi yüzde 9,2 düşecek

06 Ekim 2020

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yıllık küresel ticaret hacmi daralma öngörüsünün yüzde 12,9 düzeyinde yüzde 9,2 düzeyine çekildiğini açıkladı.

Diğer yandan, DTÖ 2021 yılı toparlanma öngörüsünü de aşağı yönlü revize ederek COVID-19 döneminin altında olan yüzde 7,2'ye çekti.

DTÖ'nün küresel gayri safi yurt içi hasıla öngörüsü ise 2020 yılı için yüzde 4,8 daralma, ardından yüzde 4,9 büyüme oldu.

Risklerin hala aşağı yönlü olduğunu hatırlatan DTÖ, etkisi uzun sürede hissedileceği için, COVID-19 aşısı ile ilgili haberleri kısmen olumlu olarak görüldüğünü ifade etti.