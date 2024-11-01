Dubai çikolatası değil kilosu 4 bin liraya kıyılmış bezelye!

Sosyal medyada viral olan, antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası marketlerde, butik işletmelerde, cafe ve pastanelerde kısacası her yerde kendine yer buldu. Dev markalar bile rekabete ayak uydurmak için dubai çikolatası üretmeye başladı.

Ancak Dubai çikolatası çılgınlığı kontrolden çıktı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan ürüne çocukların ilgisi yoğun. Önü alınamayan taleple birlikte artan fiyatlar Dubai çikolatasında da sahte ürünlerin hızla piyasaya girmesine neden oldu.

'Lüks tüketim çılgınlığı'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dubai çikolatasının yok sattığını ve bunun bir “lüks tüketim çılgınlığı” olduğunu beliritiyor.

'Kilosu 4 bin liraya kadar ulaştı'

Ağaoğlu, “Kilosu 4 bin liraya kadar ulaştı. 100 gramını 400 liraya varan fiyatlardan satıyorlar. Neden bu fiyatlar, kim ortaya attı bu çikolatayı, kim meşhur etti, amacı ne? Özellikle çocuklarda bir lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor. Peki Dubai çikolatasına ulaşamayanlar ne yapacak? Ulaşabilir ancak sağlık açısından tüketemeyen çocuklara nasıl açıklayacaksınız? Dubai çikolatası çılgınlığı kesinlikle durdurulmalı. Burada anne ve babalara büyük iş düşüyor. Çocukları bu tüketim çılgınlığından uzak tutsunlar.” dedi.

'Kuyruğa giriyorlar'

Bazı işletmelerin talebi karşılayamadığını vurgulayan Ağaoğlu, “Birçok yerde kuyruğa giriyorlar. Okul kantinlerinde bile satıldığı iddia ediliyor. Eğer doğruysa önlem alınmalı. Her çocuğun bu pahalı ürünü almaya gücü yetmeyebilir” dedi.

'Tüketicileri uyarıyoruz: Kıyılmış bezelye yemeyin'

Artan taleple sahtelerin de üretilmeye başlandığını duyduklarını anlatan Ağaoğlu, “Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin.” diye konuştu.

'İçeriği yerli ama adı başka'

Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ise "Ne kakao ne de Antep fıstığı Dubai'de yetişiyor. Çikolatanın dünya genelinde en çok kabul gören malzemeleri süt ve fındıktır. Bu konuda da Türkiye sayılı ülkelerden. Bütün bu potansiyele rağmen Türkiye'de çocuklar aşırı lüks tüketimin simgesi haline getirilen Dubai çikolatasına özendiriliyor. Bu durum, çikolata üreticileri ve bu ürünü reklam eden basın için bir sorgulama ve değerlendirme gerektirmektedir.” dedi.