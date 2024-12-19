Dubai metrosunu Türk şirketler yapacak

Dubai Metrosu Mavi Hat projesi Çinli CRRC ile Türk şirketler Limak ve Mapa'dan oluşan konsorsiyuma emanet.

Değeri 5,6 milyar dolar

Dubai Yolları ve Ulaştırma Otoritesi, 2029 yılında bitmesi önörülen yaklaşık 5,6 milyar dolar tutarındaki projeyi Türk şirketler Mapa, Limak ve Çinli CRRC'den oluşan konsorsiyumun kazandığını açıkladı.

Proje bitişi için kritik tarih

Projenin bitiş tarihi kent için hayati önem taşıyan Yeşil ve Kırmızı Hat Metro projelerinin başladığı tarih olan 9 Eylül 2009 tarihinin yıl dönümüne denk gelmesi için 9 Eylül 2029 olarak belirlendi.

14 istasyon planlanıyor

Mavi Hat olarak adlandırılan metro hattı, 30 kilometre uzunluğunda olacak ve üzerinde 14 istasyon bulunacak.