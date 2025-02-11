Dubai'de kritik görüşmeler! Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, dün başlayan temaslar yarın tamamlanacak.

İlk gün finans sektörünün önde gelen temsilcileriyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Şimşek, Türkiye ekonomisine dair katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen bankaları ve holdinglerinden yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Ekonomi politikaları ve yatırım fırsatları

Bakan Şimşek'in Dubai'deki programı kapsamında yatırımcılarla hem geniş katılımlı hem de bire bir görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu toplantılarda, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki ilerlemeler ve yatırım fırsatlarına dair kapsamlı sunumlar yapacağı ifade edildi.

Şimşek mevkidaşlarıyla resmi temaslarda bulunacak

Şimşek ayrıca mevkidaşlarıyla resmi temaslarda bulunacak ve ülkenin en prestijli etkinliklerinden biri olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne panelist olarak katılacak. "Çoklu Ekonomik Blokların Yükselişi" başlıklı panelde Şimşek'e, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Endonezya Ekonomi İşleri Bakanı Airlangga Hartarto'nun eşlik etmesi bekleniyor.