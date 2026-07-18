Dubai'ye gidecekler dikkat! Vize kuralları değişti, 47 bin TL'yi geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), beş yıllık çok girişli turist vizesine ilişkin merak edilen kuralları açıkladı. Dubai Genel Kimlik ve Yabancılar İşleri Müdürlüğü'nün (GDRFA) duyurduğu düzenlemeye göre, dünyanın her ülkesinden başvuru sahipleri sponsor ya da davetçi göstermeden bu vizeye başvurabilecek.

Her girişte 90 gün kalış, uzatma hakkı da var

Yeni sistem kapsamında turistler, beş yıl boyunca istedikleri kadar ülkeye giriş ve çıkış yapabilecek.

Her ziyaret için 90 güne kadar ülkede kalınabilecek. Ayrıca bu süre, bir defaya mahsus 90 gün daha uzatılabilecek. Ancak bir kişinin BAE'de bir takvim yılı içinde geçireceği toplam süre 180 günü aşamayacak.

Başvuru şartları neler?

Vizeye başvuracak kişilerin; geçerli pasaport, güncel biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti, son altı aya ait banka hesap dökümü sunması gerekiyor.

Bunun yanı sıra başvuru sahibinin, başvurudan önceki altı ay boyunca hesabında en az 4 bin dolar bakiye bulunduğunu da belgeleyebilmesi isteniyor.

Vize ücreti de açıklandı

Başvurular, BAE'nin resmi dijital platformları, mobil uygulamaları, Müşteri Mutluluğu Merkezleri ve Amer Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabilecek.

Beş yıllık çok girişli turist vizesinin toplam maliyeti ise 1011 dolar (47 bin 661 TL) olarak açıklandı. Bu tutara hizmet bedelleri, vize ücreti ve iade edilebilir mali teminat da dahil ediliyor.