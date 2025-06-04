'Duble vergi' başladı! Trump'ın yeni alüminyum ve çelik tarifesi yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayından bu yana uygulanan çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece ABD'nin çoğu ticaret ortağından ithal ettiği bu ürünlerdeki vergi oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükselmiş oldu.

Kararname dün Trump tarafından imzalanırken, uygulama Türkiye saati ile 07.01'de başladı. Vergi artışının gerekçesi olarak ABD'nin yerli çelik ve alüminyum sektörünü daha güçlü destekleme hedefi gösterildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Washington’da düzenlenen bir çelik endüstrisi konferansında yaptığı açıklamada, “25 ile başladık. Verileri inceledik ve bu önemli bir yardım oldu. Ama daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gördük. Bu nedenle oranı yüzde 50’ye çıkardık” dedi.

İngiltere muaf tutuldu

Geniş kapsamlı gümrük vergilerine 90 günlük ara verilen süreçte ABD ile ön ticaret anlaşması imzalayan tek ülke olan İngiltere, bu artıştan muaf tutuldu. İngiltere'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi oranı en az 9 Temmuz’a kadar yüzde 25 olarak kalacak.

ABD'nin ithalatında İngiltere’nin payı görece düşük olsa da kararın küresel ticaret dengeleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Yeni gümrük tarifelerinin başta Çin, Kanada, Almanya ve Güney Kore gibi büyük metal ihracatçılarını etkileyeceği öngörülüyor.