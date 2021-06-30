Düğün sektörü, 1 Temmuz itibarıyla fazla mesaiye hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle nikah-düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlaması olmaması ve yiyecek içecek ikramının yapılabilecek olması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Salgın nedeniyle düğünlerini erteleyenler ve yeni düğün yapmak isteyenler alışveriş için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) Genel Başkan Yardımcısı Murat Dokak, hazirandaki açılmayla birlikte düğün salonlarında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Temmuzdaki normalleşme adımlarını açıklamasıyla çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Dokak, şöyle devam etti: "Hızlı bir hareket var. Haziran ayında yüzde 20 olan doluluk oranları temmuz, ağustos ve eylülde yüzde 100'e ulaşacak. Gelen talepler bu doğrultuda. Türkiye'de yılda yaklaşık 600 bin düğün yapılıyor. Sadece geçen yıl ertelenen 150 binin üzerinde düğün var. Bunlar da bu sene düğün yapmak için yer arıyor. Düğün yapan çiftlerimiz ellerini çabuk tutarsa iyi olur, yoksa yer bulamayabilirler. Sadece hafta sonu değil, hafta içine de ciddi talep var."