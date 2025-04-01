Dün 75,04 dolara yükselen Brent petrol varil fiyatında son durum

Trump'ın Venezuela'dan petrol veya gaz alan ülkelere getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlaması, Rus ham petrolüne ikincil gümrük vergisi planı ve İran'a saldırı tehditlerinin ardından petrol fiyatları yükselişte.Brent petrolün varili 74,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 74,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 78,54 doların direnç, 70,26 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Jeopolitik gerilimler fiyatları etkilemeye devam ediyor

Trump'ın Venezuela'dan petrol veya gaz alan ülkelere getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlaması, Rus ham petrolüne ikincil gümrük vergisi planı ve İran'a saldırı tehditlerinin ardından petrol fiyatları yükselişte. Söz konusu küresel gerginliklerin petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatların artışını destekliyor.

ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Trump Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi.

Basra Körfezi'nde tankerlere el koyuldu

Ayrıca İran, Basra Körfezi'nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla alıkoyduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, "Star-1" ve "Vinteg" adlı iki tankere akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde müdahale edildi.