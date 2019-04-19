Dünden yarına İznik’te turizm

19 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın İznik İlçesi’nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalışmalarını aralıksız sürdüren İznik Alan Başkanlığı, Turizm Haftası nedeniyle ilçede birbirinden farklı etkinliklere imza attı. Etkinlikler kapsamında yapılan ‘İznik Turizminin Dünü Bugünü Yarını’ konulu panelde de konunun tarafları tüm yönleriyle İznik turizmini değerlendirdi.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bithynia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa’nın İznik ilçesi, turizmde büyük atılıma hazırlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, göl içindeki batık bazilikanın gün yüzüne çıkarılması, Roma Tiyatrosu, surlar ve çini fırınları restorasyonlarının yanında tüm medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması yönündeki çalışmalar da kesintisiz devam ediyor. İznik’in UNESCO Listesi’ne alınması için oluşturan Alan Başkanlığı, tüm dikkatleri İznik’e çekmek amacıyla Turizm Haftası nedeniyle birbirinden farklı etkinliklere imza attı. Gün boyu süren atölye çalışmaları, arkeolog çocuk etkinliği, yöresel yemek yarışması, hediyelik eşya tasarım yarışması ve acapella korosu konseri etkinlikleri yoğun bir katımla gerçekleştirildi.

Dünden yarına turizm

Etkinlikler kapsamında Milli İrade Meydanı’nda yapılan ‘İznik Turizminin Dünü Bugünü Yarını’ konulu panelde İznik turizmi değerlendirildi. İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş’ın moderatörlüğünde yapılan panelde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, TÜRSAB Bursa Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahraman, Yeşil Valiz Sorumlu Turizm Derneği Başkanı Arzu Kutucu Özenen ve İznik Ultra Maraton Yöneticisi Caner Odabaşoğlu, turizmde izlenecek yeni yol haritası üzerinde değerlendirmeler yaptı.

"Önce inanmak gerek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halen UNESCO’nun aday listesinde olan İznik’in asıl listeye alınması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Sadece kent yöneticileri ve turizmcilere değil, toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “İznik farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptıysa, biz bunu ekonomik ve kültürel bir değer olarak yaşatacaksak, öncelikle her paydaşın buna inanması lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak İznik’te altyapıda üstyapıda ve restorasyonlarla ilgili devam eden çalışmalarımız var. Bu değerleri sadece bizim bilmemiz pek bir anlam ifade etmiyor. Ulusal ve uluslararası arenada bu değerlerimizi anlatmamız gerekiyor. Tanıtım ve pazarlamayla inşallah ekonomik anlamda daha fazla istifade eder hale gelmemiz gerekiyor. Doğru adımları atmaya devam edersek bizi kimse tutamaz. Biran evvel aday listeden kesin listeye girmek en büyük hedefimiz. UNESCO süreci ile birlikte İznik’te yeni bir sayfa açılmıştır. Bütün imkanlarımızla İznik’in ‘evrensel değer’ olarak Dünya Miras Listesi’ne girmesi için çalışıyoruz. Ben İznik’e turizmle dolu dolu bereketli günler diliyorum” dedi.

Turizmle büyük istihdam

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise yıllardır herkesin İznik’in turizm kenti olmasını konuştuğunu ancak bu konuda önemli bir mesafe kat edilemediğini kaydetti. Özellikle tarımsal gelirlerin de düşmesiyle son yıllarda İznik halkının da yoğun bir şekilde turizmde hareketlilik beklentisi olduğunu ifade eden Usta, “İlçemizde 700 yatak kapasitesi var. Yani 701 kişi gelse, konaklatamıyoruz. Yine rakamlara baktığımızda 2018 yılında 2 bin yabancı turist ilçemizde konaklamış. Bu da tüm yatak kapasitesi için 3 gün doluluk demek. 35 bin civarında da yerli turist konaklamış. Bu da tüm yatak kapasitesi için 1,5 ay doluluk demek. Yılın kalan 10 ayı oteller boş. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlar, yine hayata geçirmeyi hedeflediği Sakin Şehir projesi ile İznik’in önemli bir mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Konaklama kapasitesinin 5 bine çıktığını düşünsek, bu en az 1500 istihdam demek. Aslında turizm, işsizliği de ortadan kaldıracak önemli bir kozumuz olabilir” diye konuştu.

Emin adımlarla UNESCO’ya...

Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik odaklı bir turizm stratejisinin henüz planlanmamış olmamasının yanında inanç ve kültür turizmi odaklı uluslararası bir tanıtım planı bulunmamasının da turizm açısından önemli bir dezavantaj olduğunu söyledi. İznik’in uluslararası alanda tanıtımı için yaptıkları çalışmaları anlatan TÜRSAB Bursa Başkanı Murat Saraçoğlu, önemli seyahat acentelerini İznik’te ağırladıklarını ve özellikle İstanbul ağırlıklı gelen yabancı turistlerin bir günü İznik’te geçirmeleri ilerleyen süreçte de en az bir gün konaklama sağlamaları noktasında söz aldıklarını söyledi. Saraçoğlu, Mayıs ayında da 25 farklı ülkeden büyükelçileri Bursa’ya getireceklerini ve bir günü de İznik’e ayırdıklarının vurguladı.

Türkiye’deki 26 kalkınma ajansından biri olan BEBKA’nın Genel Sekreteri İsmail Gerim de dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığını hatırlatarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO’nun da katkılarıyla Bursa’yı dünya şehirleriyle yarıştıracak markalaşma stratejilerini belirleyecek çalışmaları yakında başlatacaklarını söyledi. Yeşil Valiz Sorumlu Turizm Derneği Başkanı Arzu Kutucu Özenen de turizmde doğru planlamanın çok önemli olduğunu belirterek, özellikle kırsal kesimin de bu alanda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahraman da bölgede gastronomi turizminin gelişmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İznik Ultra Maraton Yöneticisi Caner Odabaşoğlu ise, İznik Ultramaratonu’nun bu yıl 8’incisini yapacaklarını ve katılımın her yıl daha da artmasının çok sevindirici olduğunu belirtti. Panelin ardından gün içinde yapılan yemek ve tasarım yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.