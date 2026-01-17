Google Haberler

Dünkü zammın ardından bugün indirim yapıldı! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Ocak 2026)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine dün gelen 1,61 TL'lik zammın ardından bugün 95 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyat tabelalara yansıdı. 17 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Mutluhan Yıldız
Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (17 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam gelirken bugün ise indirim yapıldı. Son karara göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişim gözlemlenmedi.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL

İzmir

Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL

Ankara

Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (16 Ocak 2026)Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (16 Ocak 2026)Enerji
Çok Okunanlar