DÜNYA 42 yaşında: Habercilikte vaha olmak

Türkiye’nin ekonomi gazetesi DÜNYA, bugün 42’nci yılına giriyor. Objektif ve bağımsız habercilik anlayışını, okurlarımızdan aldığımız güçle bugüne kadar taşımanın gururunu yaşıyoruz.

15’inci yıldönümünde kaleme aldığı yazıda şöyle diyordu kurucumuz Nezih Demirkent: “Ekonomi gazetesi olarak medya dünyasında ayakta kalmayı hedeflediğimiz günden bu yana tarafsızlığımızdan taviz vermeksizin iş alemine hizmet götürmeyi görev bildik. Aslında bu hiç de kolay olmadı, dev sermayeler arasında emek gücüne dayalı bir yayın organının yaşaması oldukça güçtü. Ne var ki, inanmış bir kadroyla sorunlarımızı göğüslemeye gayret ettik. Başarabildiğimizi de söylemek isterim...”

Aradan geçen dönemde kuşkusuz zorluklar yaşadık. Ancak tek bir gün dahi ilkeli, etik ve tarafsız gazetecilik anlayışımıza tehdit oluşturabilecek bir arayışın içinde olmadık.

Gazeteciliğin asıl olarak gerçek “haber” olduğu, bu nedenle de esasen bir kamu görevi niteliği taşıdığını biliyor ve hâlâ, bu anlayışa sıkı sıkıya bağlılığımızı sürdürüyoruz.

“Medya”nın, artık gazeteciliğin etik sınırlarında önemli gedikler açtığı; manşetlerin, bırakın alt okumayı düpedüz algı mühendisliğine yönelik manipülatif amaçlara odaklandığı günleri yaşıyoruz. Tarafsızlık derseniz, artık sorgulaması bile yapılmıyor.

Taraflılık için karşılıklı özel tanımlar ve sıfatlar oluştu. Kimi “yayıncılık” kuruluşları, farklı cephelerde kendilerine misyon belirlemiş durumda. Dar açıda konumlanmış yapılar, haberi neresinden eğip bükerim telaşında. Medyanın bir bölümü olup biteni olduğundan kötü, diğeri de ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi göstermek çabasında…

Öte yandan gelişen teknolojik olanak ve araçlar da gazeteciliğin kamu hizmeti tanımı dışına çıkarılması çabalarına uygun bir zemin yaratıyor. En hafif ifadesiyle, yayıncılıkta ticari ve politik kaygılar, mesleki ilkelerin önüne geçmiş durumda.

Diğer yandan, ironik olarak iletişimin oldukça güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Habere ulaşmak artık daha kolay, daha hızlı… Bununla birlikte, iletişim kanallarının birçoğu kirli, bir çoğu defolu, aynı zamanda açık ya da gizli tuzaklarla örülmüş. Hemen her mesaj ya da her bilgi, teyide muhtaç. İlkeli ve doğru haberciliğin sorumluluğu, titiz bir ayıklamayı, isabetli alt okumaları yapmayı gerektiriyor. İşte böylesi bir dönemde doğru bilgi, doğru haber ve objektif yorum daha da önemli bir hale geliyor.

Tüm bu gelişmeler, kuşkusuz DÜNYA’nın sorumluluğunu bir kat daha artırıyor. Çünkü biz medyanın asıl işlevinin gerçeği bir ayna gibi yansıtmak olduğuna inanıyoruz. Doğru bilgi vermeliyiz ki, insanlar bu bilgilerle değerlendirme yaptığında doğru adım atabilsinler. Gelecekleri için doğru karar verebilsinler.

Elbette DÜNYA da bir ticari kuruluş. Ancak bu gerçek, her koşulda ilkeli, etik ve bağımsız bir gazetecilik yapmamıza engel değil. Bizim bağlı olduğumuz tek merci okurlarımızdır. Sizlerden aldığımız güçle, meslek ilkelerine daha fazla sarılıyor, sorumluluğumuzun gereğini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız olsa da bunların mesleki ilkeleri deformasyona uğratmasına direniyoruz; alınmıyor, küsmüyoruz. Aksine, kolektif bir yapı ve anlayışla daha da güçlenmiş ve inanmış bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz.

İş dünyasının, haberlerine ve yorumlarına güvenmediği bir yayın organına ilan desteği vermeyeceğini, şu ya da bu nedenle verse bile bunun sürdürülebilir olmayacağını biliyoruz. Ticari açıdan başarılı olmanın da ancak gazetecilik ilke ve kurallarına uygun bir yayıncılıkla sağlanacağını bıkmadan, usanmadan anlatıyoruz. Biz gazeteciliğimize ve birlikteliğimize güveniyoruz. Bir yayında ekip çalışması egemen olduğunda mesleki alanda olduğu gibi, ticari başarı ihtimalinin de yükseleceğine inanıyoruz.

İşte bu nedenlerle: Bağımsız ve tarafsızız. DÜNYA gazetesi resmi ve özel sektör kuruluşlarından bağımsız bir yayın organı. Ekonominin tüm aktörlerine eşit mesafedeyiz. DÜNYA okurları, Türkiye’nin en dinamik ve girişimci kesimini oluşturuyor. Biz de onların işine katkı verecek bilgi ihtiyacını karşılamayı görev biliyor, olan biteni yorumlama arayışlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. 41’inci gurur yılını geride bırakan DÜNYA ailesi olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ekonomiyi sunmaya devam etme kararındayız.

“DÜNYA’yı siz yarattınız, biz yaşatmaya çalışıyoruz. Siz yüreklendirdiniz, biz çalışmayı iş edindik. Doğru bilgiden korkmadık, büyüklerin varlığı altında ezilmedik, kendimize has özelliklerle savaştık. Bundan sonra da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanmış bir kadroya sahibiz, üstelik çoğumuz delikanlılık çağında... Hepinize şükran borcumuz var” diyordu Demirkent…

Biz gazetecilik tarafında kalmaya devam edeceğiz. Okurlarının ilkeli ve tarafsız gazeteciliğe desteği ise DÜNYA’nın en büyük gücü, sermayesi ve nefesi olmaya devam edecek.

Hep birlikte nice yıllara…



Hakan GÜLDAĞ