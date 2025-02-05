Dünya Altın Konseyi açıkladı: 2024'te altın talebi rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (WGC), artan yatırımlarla birlikte küresel altın talebinin 2024'te yüzde 1 artarak 4.974,5 tonla rekor seviye ulaştığını bildirdi. Altın talebindeki artışta merkez bankalarının dördüncü çeyrekteki alımları da etkili oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yatırımcıların küresel risklere karşı korunmak için altını seçmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle spot altın fiyatları geçen yıl yüzde 27 artarak 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlar Salı günü, Çin'in Başkan Donald Trump'ın ticaret vergilerine yanıt olarak ABD'ye gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından güvenli liman talebiyle yönlendirilen bir diğer tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En büyük alıcı Polonya Merkez Bankası oldu

Altın talebinin önemli bir kaynağı olan merkez bankaları, 2024'te üst üste üçüncü yıl 1.000 tondan fazla metal satın aldı. Küresel altın madencileri üyesi olan bir endüstri kuruluşu olan WGC, üç aylık raporunda, Polonya Ulusal Bankası'nın rezervlerine 90 ton ekleyerek en büyük alıcı olduğunu söyledi.

WGC, bildirilen satın alımlara ve bildirilmeyen satın alma tahminlerine dayanarak, Trump'ın ABD seçimlerini kazandığı 2024'ün son çeyreğinde merkez bankalarının satın alımlarının bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 333 tona çıktığını hesapladı.

Yatırım talebi yüzde 25 arttı

Geçtiğimiz yıl altına yönelik yatırım talebi, esas olarak fiziksel destekli altın borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen çıkışların dört yıl içinde ilk kez kuruması nedeniyle yüzde 25 artarak dört yıllık zirve olan 1.180 tona çıktı.

Farklı ürünlere olan iştahta büyük bir değişim olduğunu gösteren külçelere yönelik yatırım talebi yüzde 10 artarken, madeni para alımları yüzde 31 düştü.

2025'te alımlara merkez bankaları öncülük edecek

WGC kıdemli piyasa analisti Louise Street, "2025'te merkez bankalarının sürücü koltuğunda kalmasını ve özellikle düşük, ancak değişken faiz oranları görürsek altın ETF yatırımcılarının da mücadeleye katılmasını bekliyoruz" dedi.

"Jeopolitik ve makroekonomik belirsizlik bu yıl baskın temalar olmalı ve altına olan talebi bir servet deposu ve riske karşı koruma olarak desteklemeli."

WGC, opak OTC ticareti hariç toplam altın talebinin geçen yıl yüzde 1 artarak 4.553,7 tona yükseldiğini ve bunun 2022'den bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi. Yılın son çeyreğindeki düşüş nedeniyle OTC talebinin yüzde 7 düştüğünü tahmin ediyor çünkü kâr alımları yüksek net değerli yatırımcıların ısrarcı talebini telafi etti.

Mücevher tüketimi geriledi

Fiziksel talebin en büyük kategorisi olan altın mücevher tüketimi 2024'te yüzde 11 düşerken, maden üretimi sabit kaldı ve geri dönüşüm yüzde 15 arttı.

WGC, mücevher talebinin baskı altında kalmasını ve geri dönüşümün bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle daha da artmasını bekliyor.