Dünya Altın Konseyi araştırma başkanı açıkladı: Altın henüz doygunluğa ulaşmadı

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonun yankıları sürerken, jeopolitik risk henüz yılın başında arttı. Gelişmeleri değerlendiren Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas da Jeopolitik Risk Endeksi'nde (GPR) yaşanan 100 puanlık artışın altın fiyatlarında kısa vadede yaklaşık yüzde 2,5'lik bir yükselişe yol açtığını belirtti.

CNBC-e ekranlarında açıklamalarda bulunan Artigas'a göre jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisi sadece kısa vadeli olmuyor. Küresel ekonomi ve piyasaları uzun süre etkileyen olaylar, altın fiyatlarını da uzun süre destekliyor. Altının son yıllardaki yükselişinde de jeopolitik gelişmeler önemli rol oynadı. Altının görünümünde ekonomik büyüme, risk, belirsizlik, fırsat maliyeti ve momentum başlıklarının etkili olduğunu ifade eden Artigas, düşük faiz ortamının da yatırım amaçlı altın talebini desteklediğini söyledi.

Altın piyasasının henüz doygunluğa ulaşmadı

Artigas, altının 2025'te yüzde 67 yükselerek tarihi performans sergilediğini fe portföylerdeki önemini koruduğunu belirtti. Tahvil ve hisse senetlerinin benzer hareket etmeye başlamasıyla yatırımcıların yeniden altın gibi dengeleyici varlıklara yöneldiğini, ayrıca altın piyasasının halen doygunluğa ulaşmadığını vurguladı.

Altında güçlü senaryo

Artigas, altın için doğrudan fiyat tahmini vermediklerini, ancak ABD'de yavaşlama ve finansal risk artışı halinde fiyatların yüzde 10-15, küresel resesyon veya yaygın jeopolitik stres durumunda ise yüzde 30'a kadar yükselebileceğini söyledi. Risklerin azalması ya da faizlerin yükselmesi halinde ise altında yüzde 20'ye varan düşüş baskısı oluşabileceğini belirten Artigas, buna rağmen bazı senaryolarda altının çift haneli getiri potansiyeli taşıdğını vurguladı.

Kripto paraların altının yerini aldığı görüşüne ise katılmayan Artigas, altının mücevher ve elektronik gibi reel kullanım alanlarıyla da daha dengeli bir talep yapısına sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye altın alımında dünyada beşinci

Türkiye'nin dünyada altın talebinin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Artigas, TCMB'nin de altın rezervinde dünyada ilk 10-11 arasında yer aldığını ve 2025'te en büyük beş alıcıdan biri olduğunu söyledi. Artigas bankacılık sisteminde sermaye yeterliliğinde altının kullanılabilmesinin Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran bir faktör olduğunu ifade etti.

Yastık altında ne kadar altın var?

Artigas, Türkiye'deki yastık altı altın miktarına ilişkin rakam veremeyeceğini, ancak dünya genelinde yer üstündeki altın stoklarının yaklaşık yüzde 17-20'sinin bireylerin doğrudan mülkiyetinde bulunduğunu söyledi. Bu altının tamamının yastık altında tutulmadığını, bir bölümünün özel kasalar ve bankalarda yer aldığını belirtti. Bireysel sahipliğin, altının küresel talep yapısında hala önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

"Dijital altın" konusunda ise token bazlı ürünlerin henüz erken aşamada olduğunu ifade eden Artigas, yatırımcıların uzun süredir fiziki altınla desteklenen finansal ürünleri kullandığını, dünyada 120'den fazla altın destekli ETF bulunduğunu ve bu fonların yaklaşık 4 bin ton fiziki altın tuttuğunu söyledi.