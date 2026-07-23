Dünya altına yöneliyor! Merkez bankalarından rekor beklenti

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Merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebinin sürmesi beklenirken Dünya Altın Konseyi'nin anketine göre rezerv yöneticilerinin yüzde 45'i kendi kurumlarının da gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtti. Bu oran, araştırma tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Altın rezervleri artacak, dolar azalacak

Altının merkez bankalarının rezerv yönetimindeki stratejik önemi giderek artıyor. Katılımcıların yüzde 93'ü halihazırda altın rezervi bulundurduklarını belirtti. Bu oran geçen yıl yüzde 81 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan, ABD dolarının küresel rezervlerdeki gelecekteki ağırlığına ilişkin beklentiler zayıfladı. Katılımcıların yüzde 74'ü, doların küresel rezervler içindeki payının 5 yıl sonra bugünkü seviyenin altında olacağını tahmin ediyor.

Altını öne çıkaran nedenler

Araştırmaya göre merkez bankaları altını en çok kriz dönemlerinde güvenli liman olması, uzun vadeli değerini koruması ve rezervleri çeşitlendirmesi nedeniyle tercih ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, altını jeopolitik risklere karşı önemli bir koruma aracı olarak görüyor.

Öte yandan merkez bankaları altın rezervlerini sakladıkları yerleri de çeşitlendiriyor. Yurt dışında en çok tercih edilen saklama merkezi İngiltere Merkez Bankası olurken, birçok ülke aynı zamanda yurt içindeki depolama kapasitesini de artırmayı sürdürüyor.

Dünya Altın Konseyi'nden Shaokai Fan'a göre, faiz oranları, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri merkez bankalarının altına yönelmesinde en önemli etkenler olmaya devam ediyor. Fan, altının kriz dönemlerinde güvenli liman olması, enflasyona karşı koruma sağlaması ve rezervleri çeşitlendirmesi nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84'ü önümüzdeki 5 yılda altının küresel rezervlerdeki payının artacağını, yüzde 74'ü ise ABD dolarının payının azalacağını düşünüyor. Fan, bunun altının doları tamamen ikame edeceği anlamına gelmediğini, merkez bankalarının rezervlerini daha fazla çeşitlendirme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Son 4 yılda rekor alım

Shaokai Fan, doların küresel rezervlerdeki payının azalacağı beklentilerine dikkati çekerek, bunun altının doların yerini alacağı anlamına gelmediğini, rezerv yöneticilerinin amaçlarının rezerv varlıklarını daha geniş bir yelpazede çeşitlendirmek olduğunu bildirdi.

Altının "yüksek likiditeye sahip olması, güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülmesi ve temerrüt riski taşımayan bir varlık olması" sayesinde bu süreçten fayda sağlamaya devam ettiğini kaydeden Fan, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez bankaları son 4 yılda toplu olarak yılda ortalama 1000 tonun üzerinde altın satın aldı. Bu miktar, önceki 10 yılın ortalama alım hızının oldukça üzerinde bulunuyor. Araştırma sonuçları, giderek daha oynak ve öngörülemez hale gelen küresel ortamda altının stratejik bir rezerv varlığı olarak üstlendiği rol sayesinde, resmi sektörün altın talebinin önümüzdeki dönemde de güçlü kalmaya devam edeceğine işaret ediyor."