Dünya Bankası: 0.9 büyüme iyiye işaret

28 Şubat 2020

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Aguste Tano Kouame, Türk ekonomisinin 2019 boyunca büyümesinin 0.9 olmasının, rakamların gösterdiğinden daha iyi bir gelişme olarak yorumladı. Kouame, Dünya Bankası’nın beklentilerinin 2020’de yüzde 3 ve 2021’de ise yüzde 4 olduğunu ekledi. İdlib gibi beklenmeyen bölgesel ve küresel gelişmelerin ise önümüzdeki dönemde sakinleşmesinin beklendiğini de ifade etti.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan Küresel Büyüme raporunun açıklandığı, TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kouame, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomiler arasında en hızlı büyüme potansiyeli taşıyan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dünyadaki borçlar artarken, yatırımların düşme trendine değinen Kouame, Türkiye’de özel sektörün borçlarının 2014’te yüzde 54’ten, 2019’da yüzde 75’e çıktığına dikkat çekti.

Kamu borçlarının ise gelişmekte olan ekonomiler arasında en düşüklerden biri olduğunu ifade eden Dünya Bankası Türkiye direktörü, kamunun Ar-Ge yatırımlarını artırıp, insan sermayesine yatırım yapması gerektiğini söyledi. Özel sektörün ise verimlilik yatırımlarına hız vermesi zorunluluğuna vurgu yapan Kouame, ithalata dayalı ihracatla ayakta kalmaya çalışan ülkelerin, küresel yavaşlama ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan etkileneceğini ifade etti.

DB’nin korona öncesi küresel büyüme tahmini %2.5

Dünya Bankası tarafından ocak ayı başında yapılan küresel büyüme tahmini yüzde 2.5 olurken, raporun İstanbul’da yapılan lansmanında konuşan Dünya Bankası Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, bu tahminin Ocak ayı sonrası ortaya çıkan koronavirüsün etkisini dikkate almadığını söyledi.

Raporda, geçtiğimiz yıl yaşanan küresel durgunlugun ardından kademeli olarak toparlanması beklenen küresel ekonominin hala aşağı yönlü riskler taşıdığı da vurgu yapıldı. Gelişmiş ekonomilerin üretimde devam eden yumuşamanın etkisiyle ancak yüzde 1.4 büyümesi beklendiği ifade edilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 4.1 büyümesi beklendiği belirtildi.

Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin yaklaşık üçte birinin bu yıl beklenenden zayıf ihracat ve yatırımlar sebebiyle yavaşlaması beklendiğinin de altı çizildi. ABD’de tarife artışlarının ve artan belirsizlikler nedeniyle büyümenin yavaşlayarak yüzde 1.8’e inmesi öngörülen raporda, Avrupa Birliği’nin ise zayıflayan sanayi üretimi nedeniyle, büyümenin yüzde 1’lere ineceği belirtildi.