Dünya Bankası düğmeye bastı: Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Dünya Bankası, 14 yıllık çatışmaların ardından nakit kullanımına bağımlı kalan Suriye finans sisteminin yeniden yapılandırılması için 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı. Kaynak; bankacılık altyapısının yenilenmesi, denetimin güçlendirilmesi, dijital ödeme sistemlerinin kurulması ve Merkez Bankasının siber güvenlik kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme yapılması ve 500 bin kişi ile işletmenin dijital sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.
Dünya Bankası, Suriye'nin finans sektörünün modernizasyonu için 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı. Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) tarafından sağlanacak kaynak, Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacak.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun 6 Ağustos'ta onayladığı projeyle finansal işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf yürütülmesi ile vatandaşların ve işletmelerin finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Nakit ağırlıklı sistem dönüştürülecek
Dünya Bankası, 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye'deki finans sektörünün küçük ölçekli, banka merkezli ve nakit kullanımına bağımlı kaldığını belirtti.
Dijital ödeme altyapısındaki eksiklikler ile denetim ve finansal istikrar sistemlerindeki sorunların işlem maliyetlerini artırdığı, finansmana erişimi zorlaştırdığı ve ülkenin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırladığı kaydedildi.
Teknoloji ve siber güvenlik yatırımı
Hibe kapsamında bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesi artırılacak.
Kaynak ayrıca Merkez Bankası'nın temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik kapasitesi ile ödeme, finansal piyasa ve kredi altyapısının geliştirilmesinde kullanılacak.
500 bin kullanıcı hedefleniyor
Projenin sonunda yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Dijital ödemeleri aktif kullanan kişi ve işletme sayısının en az 500 bine çıkarılması, bu kullanıcıların 150 bininin kadınlardan oluşması planlanıyor.