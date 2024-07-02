Dünya Bankası, gelir düzeyine göre ülkeleri sınıflandırdı: Türkiye hangi kategoride yer aldı?

Her yıl 1 Temmuz'da bir önceki yılın kişi başına düşen Gayrisafi Millî Hasıla'yı (GSMH) kıyaslayarak "Gelir düzeyine göre ülkeler sınıflandırması" raporunu paylaşan Dünya Bankası, 2023 yılı raporunu yayımladı.

Ülkelerin ekonomilerini "düşük, alt-orta, üst-orta ve yüksek" olmak üzere dört gruba ayıran Dünya Bankası, dolar cinsinden ifade ederek ülkelerin kalkınma düzeyini sıraladı. Ekonomik büyüme, enflasyon, döviz kurları ve nüfus artışı gibi faktörlerin sıralamayı etkilediği raporda Türkiye, 4 bin 516 dolar ile 14 bin 5 dolar arasında GSMH'ye sahip olan üst-orta kategorisinde yer aldı.

1987 ila 1997 yılları arasında alt-orta kategoride yer alan Türkiye, 1998 yılında üst-orta kategorisine yükselse de 1999 yılında yeniden alt-orta kategorisine düştü. 2000 yılında yeniden bir üst kategoriye yükselen Türkiye, Kara Çarşamba olarak da bilinen ekonomik krizinin yaşandığı 2001 yılında yeniden bir alt kategoriye düştü. Türkiye, 2004 yılında yükseldiği üst-orta kategorisine yükselerek 20 yıl boyunca bu kategoride yer aldı.

Rapora göre, Bulgaristan, Palau ve Rusya üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna yükselirken Cezayir, İran, Moğolistan ve Ukrayna, düşük orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna yükseldi.

Raporda, sadece İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği Filistin, orta gelir grubundan düşük gelir grubuna gerileyerek kategori düştü.