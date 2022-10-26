Dünya Bankası raporu: Enerji fiyatları 2023'te yüzde 11 düşecek

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2022 sayısını "Pandemi, Savaş, Resesyon: Alüminyum ve bakır fiyatlarının itici güçleri" başlığıyla yayımladı. Küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın ve yaklaşan küresel resesyona ilişkin endişelerin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Küresel büyümedeki yavaşlama yoğunlaştıkça emtia fiyatlarının gelecek 2 yıl içinde gevşemesinin beklendiği kaydedilen raporda, ancak fiyatların son 5 yıldaki ortalamalarının oldukça üzerinde kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Avrupa'da gelecek kış aylarında enerjinin ulaşılabilirliğine ilişkin endişeler yoğunlaşırken enerji piyasalarının bir dizi arz endişesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, beklenenden yüksek enerji fiyatlarının başta gıda olmak üzere enerji dışı fiyatlara yansıyabileceği ve gıda güvensizliğiyle ilgili sorunların uzamasına neden olabileceği ifade edildi.

Enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 60'a yakın yükseleceği tahmin ediliyor

Yükselen emtia fiyatlarının enflasyonist baskıları uzatabileceği vurgulanan raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 59,1 yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, enerji fiyat endeksinin 2023'te ise yüzde 11,2 düşmesinin beklendiği, ancak söz konusu düşüşe rağmen fiyatların son 5 yıldaki ortalamanın yüzde 75 üzerinde olmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Tarım ürünleri, metaller ve mineraller gibi enerji dışı emtia fiyatlarından oluşan endeksin ise bu yıl yüzde 10,5 artacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, söz konusu endeksin gelecek yıl ise 8,1 düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 42 artışla ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2023'te ise yüzde 8 azalışla ortalama 92 dolara gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2024'te ise ortalama 80 dolar seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Altın fiyatlarında düşüş beklentisi

Değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,6 azalmasının beklendiği belirtilen raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,4 ve 2023'te yüzde 4,2 azalacağı tahmini yer aldı.

Raporda, tarımsal ürünlerin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 13,4 artmasının beklendiğine işaret edilirken, gelecek yıl yüzde 4,5'lik azalış öngörüldüğü aktarıldı.

Metal fiyatlarının ise bu yıl yüzde 2,9 artarken gelecek yıl yüzde 15 düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, metal fiyatlarındaki düşüş beklentisinin büyük ölçüde zayıf küresel büyüme ve Çin'deki ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklandığı ifade edildi.