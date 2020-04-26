Dünya Bankası, salgın kredisini onayladı: Türkiye’ye 100 milyon dolar

26 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi için Dünya Bankası (World Bank) Türkiye’ye önemli bir krediyi onayladı. 24 Nisan’da onaylanan kredinin miktarı ise 100 milyon dolar olarak açıklandı. Dünya Bankası’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredi, Türkiye’nin COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti’ne onaylanan Acil COVID-19 Sağlık Projesi, Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturdu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame kredi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek COVID-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir. Bu proje ile desteklenen önlemlerle insanların hayatlarını kurtarılmasına katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak 100 milyon dolarlık kredi, COVID-19 pandemisinin yayılma hızını kesmek ve sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluşuyor.

İki farklı bileşenden oluşuyor

Birinci Bileşen olan 98 milyon dolarlık kredi dilimi Acil COVID-19 Müdahalesi için kullanılacak. Burada COVID-19 salgınından etkilenen vakaların teşhisi ve triajı için sağlık sisteminin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla, test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve ön safta sunulan hizmetler için ihtiyaç duyulan cihazların temini; yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının tanısı ve tedavisi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ve malzemelerin finansmanı yoluyla hastalık yönetiminin ve tedavisinin desteklenmesi gibi amaçlar hedefleniyor. İkinci Bileşen olan 2 milyon dolarlık Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme dilimi projenin uygulanması ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynakları ile idari kaynaklarını destekleyecek.