Dünya Bankası-Türkiye 28 milyar dolarlık finansman görüşmeleri: İlk proje için tarih belli oldu

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji altyapısının dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 28 milyar dolarlık enerji iletim altyapısı planının finansmanı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelere devam ediyor.

Türkiye'nin 2035 yılı hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan bu plan, rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu gücünü artırmayı hedefliyor.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin enerji dönüşümü yol haritasında, yenilenebilir enerji üretimi, enerji iletimi ve enerji dağıtımı alanlarında önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bankanın bu doğrultuda ilk olarak 2025 yılı için 750 milyon dolarlık bir proje başlatmayı planladığını belirten Lopez, ilerleyen yıllarda bu projeyi desteklemek için yeni finansman paketlerinin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Lopez, Türkiye'nin deniz üstü ve karasal rüzgar enerjisi ile güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu ve bankanın da bu kaynakların geliştirilmesi için gerekli finansal destekleri sağlamak amacıyla bir yol haritası oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü 120 gigavata çıkarmayı hedeflediğini aktaran Lopez, bu hedeflere ulaşmak için 80 milyar dolarlık üretim yatırımı ve 28 milyar dolarlık enerji iletim altyapısı yatırımı gerektiğini ifade etti.