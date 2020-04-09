Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 0,5'e düşürdü

09 Nisan 2020

Dünya Bankası, bugün Avrupa ve Orta Asya (Avrasya) kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomileri için yayınladığı raporda Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 GSYH büyüme tahminlerinde koronavirüs salgını kaynaklı değişikliğe gitti.



COVID-19 öncesinde Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu beklentisini yüzde 0,5'e indirdi.

Türkiye, 2021'de yüzde 4 büyüyecek



Dünya Bankası, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak 2021 yılında Türk ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini de öngördü. 2022 için büyüme tahmini de yüzde 4.0 olarak duyuruldu.

Enflasyon tahmini yüzde 11 oldu



Banka'nın Türkiye için 2020 yılı enfyasyon tahmini yüzde 11 olurken, enflasyonun 2021'de yüzde 9,0'a ve 2022'de yüzde 8,5'e gerileyeceği beklentisi ortaya kondu.



Türkiye'nin bütçe açığının GSYH'ya oranının 2020 yılında yüzde 4,5'e yükseleceğini öngören Dünya Bankası, bu oranın 2022'de yüzde 2,9'a gerileyeceğini de tahmin etti.