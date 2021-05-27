Dünya Bankası: Türkiye'nin görünümü para politikasına ve virüse bağlı

Dünya Bankası'ndan gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Monitörü Webinar'ı etkinliğinde, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. "Türkiye'nin ekonomik görünümü çok belirsiz, görünüm para politikasına ve virüs kontrol tedbirlerine bağlı" ifadelerine yer verilen seminerde Türkiye'nin, aralarında ABD'de sıkılaştırmanın da olduğu dış şoklardan kaçınmak için sağlam bir para politikası izlemesi gerektiğini vurguladı.