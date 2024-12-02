Dünya Bankası'na göre Türkiye'de eşitsizlik büyüyor

Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olan 'eşitsizlik' yoksulluğu körüklerken, ekonomik büyümeyi de yavaşlatıyor. Gelir, tüketim, servet ve fırsatlar konusunda uçurum derinleşirken, ülke içindeki sosyal denge de bozuluyor.

Habertürk'ün haberine göre, Gini Endeksi 40'tan büyük olan ülkeler eşitsizliğin en yoğun yaşandığı coğrafyalar olarak kabul ediliyor.

Dünya Bankası'nın verileri ise 52 ülkede Gini Endeksi'nin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Eşitlisizliğin en yoğun hissedildiği ülkeler ise Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika'da.

Eşitlisizlik en az Avrupa'da

Gini Endeksi'nin en düşük olduğu ülkeler ise Nordik (Kuzey Ülkeleri) ve Doğu Avrupa'da.

Türkiye ise Avrupa bölgesinde Gini Endeksi 44.4 ile en yüksek ülke.

Dünya Bankası'na göre yüksek eşitsizlik; düşük ve orta gelirli ülkelerde ve kırılgan ve çatışmadan etkilenen ülkelerde daha yaygın.

Yüksek eşitsizlik seviyelerine sahip yüksek gelirli ekonomiler Şili, Panama, ABD ve Uruguay olarak görünüyor.

Öte yandan eşitsiz ülke sayıları azalıyor. Eşitsiz ülkelerin sayısı 2000'de 77 iken, 2022'de 52'ye düştü.