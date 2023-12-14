Dünya Bankası’ndan 155 milyon dolarlık yeşil dönüşüm kredisine onay

Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nun, iklim risklerinin yönetilmesini merkeze alan yol haritası ile Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Kredi anlaşması ile ilgili bilgi veren TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye Yeşil Fonu ile ülkemizdeki firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol oynamayı, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Firmalara sermaye yatırımı sağlayan bu fon kapsamında özel sektör sermayesini de harekete geçirmeyi hedefliyoruz. TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisiyle Dünya Bankası’ndan temin edilen 155 milyon dolarlık kredi ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla Türkiye Yeşil Fonu’nu kuracaklarını anlatan Bilgiç,” Dünya Bankası ile uzun süredir üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdiğimiz bu model kapsamında Türkiye genelinde yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceğiz.

Türkiye Yeşil Fonu kapsamında, yatırım yapılacak firmalar düzeyinde ilave 250 milyon doları özel sektör sermayesi sağlamayı, böylelikle sermaye niteliğindeki proje büyüklüğünün 405 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeşil kalkınma hedeflerinde itici güç olacak

Türkiye Yeşil Finans Projesi’nin, Türkiye’nin yeşil kalkınma hedeflerine ulaşmada itici bir güç olacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez “Projenin önemli ölçüde yeni girişim sermayesi yatırımı imkanı yaratacak olması sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İlerleyen dönemde ülkemizin yeşil dönüşümünün desteklenmesinde Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımız ile güçlü işbirlikleri kurmaya devam edeceğiz” dedi. Yeşil Finansman Projesi’nin düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonomiye geçişi destekleyeceğini söyleyen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise “Önerilen yapı ve sermaye piyasası araçları üzerindeki odak sayesinde, proje özel sermayeyi çekme ve piyasa yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir” açıklamasını yaptı.