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Dünya Bankası'ndan 73,5 milyon euro kredi

Hazine: Dünya Bankası kaynaklarından, İller Bankası'na 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2' için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlandı.

Dünya Bankası'ndan 73,5 milyon euro kredi
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Hazine, Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası A.Ş.'ye 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2' için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlandığını bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası A.Ş.’ye “Sürdürülebilir Şehirler Projesi - 2” için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlanmıştır. Kredi ve Garanti Anlaşmaları 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi – 2 kapsamında sağlanan Kredi İller Bankası A.Ş. tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacaktır."

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