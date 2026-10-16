Dünya Bankası'ndan 800 milyon genç için işsizlik uyarısı

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Dünya Bankası, gelecek 10-15 yılda gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir işsizlik sorunuyla karşılaşabileceği uyarısını yineledi. Banka Başkanı Ajay Banga, 1,2 milyar gencin çalışma çağına ulaşacağı bu dönemde mevcut ekonomik eğilimlerle yalnızca 400 milyon yeni iş yaratılmasının beklendiğini açıkladı.

Yaklaşık 800 milyonluk fark, genç nüfusun önemli bir bölümünün yeterli iş fırsatına erişememesi riskini gündeme getirirken Dünya Bankası, istihdamı artırmaya yönelik yatırım ve finansman çalışmalarının kapsamını genişletiyor.

1,2 milyar gence karşılık yalnızca 400 milyon yeni iş

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında konuşan Ajay Banga, gelişmekte olan ülkelerde yaşanacak demografik değişimin dünya ekonomisinin geleceğini belirleyecek temel sorunlardan biri olduğunu söyledi. Önümüzdeki 10-15 yılda yaklaşık 1,2 milyar gencin çalışma çağına ulaşacağını belirten Banga, mevcut tahminlerin aynı dönemde yalnızca 400 milyon yeni iş yaratılabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Bu iki rakam arasındaki yaklaşık 800 milyonluk fark, gelecekte ortaya çıkabilecek işsizlik riskinin büyüklüğünü gösteriyor. Ancak söz konusu rakam, bugün 800 milyon gencin işsiz olduğu veya bu kişilerin tamamının kesin olarak işsiz kalacağı anlamına gelmiyor. Tahmin, mevcut ekonomik eğilimler devam ettiği takdirde gelişmekte olan ülkelerde yaratılabilecek iş fırsatlarının çalışma çağına ulaşan genç nüfusun gerisinde kalabileceğini ortaya koyuyor.

Dünya Bankası'nın bu projeksiyonu ilk kez bugün açıklanmadı. Kurum, aynı rakamları 2025 yılındaki yıllık toplantılarda ve 2026'nın önceki aylarında da gündeme getirmişti. Banga'nın 16 Ekim'deki konuşmasının yeni yönünü ise büyüyen istihdam sorununa karşı yürütülen finansman çalışmalarının sonuçları ve yatırım ortaklıklarında ulaşılan aşama oluşturdu.

Dünya Bankası Başkanı, gençlerin üretken işlere erişememesinin yalnızca ekonomik büyümeyi sınırlamayacağını, toplumsal istikrar ve uluslararası göç üzerinde de baskı yaratabileceğini belirtti. Buna karşılık yeterli iş fırsatı yaratılmasının genç nüfusu ekonomik büyümenin önemli bir kaynağına dönüştürebileceğini ifade etti.

250 projelik finansman hazırlığı 138 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası, artan istihdam ihtiyacına karşı kamu finansmanının tek başına yeterli olmayacağı görüşünden hareketle özel sermayeyi daha fazla harekete geçirmeye çalışıyor. Ajay Banga, diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürütülen ortak finansman çalışmalarının son iki yılda üç katına çıktığını açıkladı. Kurumların birlikte değerlendirdiği proje portföyünün yaklaşık 250 projeye ve 138 milyar dolarlık finansman ihtiyacına ulaştığını bildirdi.

Bu tutar, tamamı onaylanmış veya genç istihdamına doğrudan tahsis edilmiş bir kaynak değil. Elektrik, altyapı, üretim ve kalkınma yatırımları için hazırlanan ortak finansman portföyünün büyüklüğünü ifade ediyor. Dünya Bankası, yatırım projelerinin daha hızlı hazırlanması ve farklı kalkınma kuruluşlarının aynı çalışmaları tekrar etmemesi yoluyla kaynakların daha etkin kullanılmasını hedefliyor.

Banga, Dünya Bankası Grubunun proje hazırlama süresini 19 aydan dokuz aya indirdiğini de söyledi. Kurumun finansmanı ve harekete geçirdiği özel sermayenin yaklaşık yüzde 55'inin altyapı ve enerji, tarımsal işletmeler, sağlık, turizm ve katma değerli imalat gibi üretkenliği ve istihdamı artırabilecek sektörlere yöneldiğini belirtti.

Dünya Bankası'nın 2026 mali yılında harekete geçirdiği özel sermaye 112 milyar dolara ulaşırken grubun toplam finansman büyüklüğü 230 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar kurumun genel kalkınma faaliyetlerini kapsıyor; tamamının gençlere iş yaratmak amacıyla ayrıldığı anlamına gelmiyor. Ancak finansman kapasitesinin büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde yeni yatırımların ve üretim faaliyetlerinin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye açısından genç istihdamı ve üretim önem taşıyor

Dünya Bankası'nın işsizlik riski uyarısı, yalnızca hızlı nüfus artışı yaşayan ülkeleri değil, gençlerin işgücü piyasasına katılımını artırmaya çalışan bütün gelişmekte olan ekonomileri ilgilendiriyor. Türkiye açısından da eğitimden istihdama geçiş, gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve işletmelerin yeni iş yaratma kapasitesi önemli başlıklar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte Dünya Bankası'nın 800 milyonluk projeksiyonu Türkiye'ye özgü bir tahmin içermiyor. Bu rakamdan hareketle Türkiye'de belirli sayıda gencin işsiz kalacağını söylemek mümkün değil. Ülkelerin istihdam görünümü, ekonomik büyüme hızına, demografik yapısına, işgücüne katılım oranına ve yatırımların niteliğine göre farklılaşıyor.

Banga, yeni istihdam stratejisinde küçük işletmelerin büyümesine özel önem verdiklerini de belirtti. Dünya Bankası, işletmelerin dijital kayıtlar ve finansal araçlar aracılığıyla krediye erişimini kolaylaştırmayı, küçük üreticileri büyük alıcılarla buluşturmayı ve iş kurma süreçlerindeki engelleri azaltmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, ekonomik büyümenin yalnızca büyük şirketlerin yatırımlarına bağlı kalmaması açısından önem taşıyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin istihdam üzerindeki etkisi de Dünya Bankası'nın gündeminde bulunuyor. Kurum, yüksek maliyetli büyük yapay zekâ sistemlerinden ziyade tarım, eğitim, sağlık ve küçük işletmelerde uygulanabilecek erişilebilir teknolojilere ağırlık verilmesini savunuyor. Teknolojinin çalışanların üretkenliğini artırması, eğitim ve mesleki becerilerin yeni iş alanlarına uyarlanması hedefleniyor.

Dünya Bankası'nın uyarısının temelinde, çalışma çağına ulaşan genç nüfusla yaratılabilecek iş fırsatları arasındaki farkın büyümesi bulunuyor. Ancak kurum, bunun değiştirilemez bir gelecek olmadığını da vurguluyor. Gelecek yıllarda yatırım, eğitim ve üretim politikalarında atılacak adımlar, yüz milyonlarca gencin iş bulma olanakları üzerinde belirleyici olacak.