Dünya Bankası'ndan büyüme uyarısı: 20 ülke 2050'ye kadar yoksul kalacak

Dünya Bankası, büyüme oranlarında sürekli bir iyileşme olmaması halinde, düşük gelirli 26 ülkeden sadece 6'sının 2050'de orta gelir seviyesine ulaşabileceğini açıkladı. Banka, bu ülkelerin aşırı yoksullukla mücadele ederken, ekonomik krizler, çatışmalar ve iklim değişikliği gibi zorluklarla da karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Bankası'nın 2025'te yayımlanacak Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre, bu ülkeler dünya genelindeki en yoksul nüfusu barındırıyor. Ancak, son 25 yılda ekonomik ilerlemenin çoğu bu ülkeleri atlamış ve kişi başına düşen gelirde büyük bir artış sağlanamamış. Eğer büyüme oranlarında önemli bir iyileşme sağlanmazsa, bu ülkeler büyük bir yoksulluk içinde kalmaya devam edecek.

Raporda, bu ülkelerin büyük kısmının iklim değişikliğine karşı savunmasız olduğu ve borç yüküyle mücadele ettiği de vurgulandı. Ancak, birçok düşük gelirli ülkenin yenilenebilir enerji üretim potansiyeli ve zengin doğal kaynaklar açısından güçlü avantajlara sahip olduğu belirtilerek, bu kaynakların ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Dünya Bankası, Nepal ve Ruanda gibi ülkelerin, düşük gelirli statüden orta gelir seviyesine nasıl yükseldiğini örnek göstererek, diğer düşük gelirli ülkelerin de benzer stratejilerle gelir düzeylerini artırabileceğini kaydetti.