Dünya Bankası’ndan COVID-19 için Türkiye’ye ek finansman desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin COVID-19’un sağlık etkilerine karşı müdahalelerini desteklemeye yönelik olarak Türkiye Acil Durum COVID-19 Sağlık Projesi için 500 milyon dolar tutarındaki bir ek finansmanı onayladı.

Bu ek finansman, Banka’nın COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında Nisan 2020'de Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan 100 milyon dolar tutarındaki orijinal krediyi tamamlayıcı nitelikte. Ek finansman, Türkiye'de güvenli ve etkili COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltirken pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin de bir parçasını oluşturuyor. Buna ek olarak, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) tarafından da 250 milyon dolar tutarında bir eş finansman sağlanacak. Proje ile mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetinin karşılamasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, ek finansmanın onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin COVID-19 ulusal aşı programı, yetkililer tarafından hızla uygulamaya kondu ve pandemiye yanıt olarak en başarılı ve kapsayıcı aşı programlarından biri oldu. Dünya Bankası, bu proje ile Türkiye’de hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.” ifadesini kullandı.

Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh ise, projeye ilişkin şunları söyledi: “Bu proje, hükümetin finansal kapasitelerini pandemi sırasında olumsuz etkilenmiş olabilecek faaliyetler ve reformlar üzerinde yeniden odaklandırmasına olanak tanıyacak. Hükümet, sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlık durumunun iyileştirilmesi gibi halihazırda devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebilecek.”

Proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse edilmektedir.