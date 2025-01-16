Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için Türkiye'ye 2025'te 1 milyar dolarlık ilave destek

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'deki deprem bölgesine yönelik toplamda 4 milyar dolarlık finansman sağlanacağını duyurdu. Lopez, mevcut 3 milyar dolarlık kaynağın yanı sıra 2025 için 1 milyar dolarlık ilave destek ayrıldığını ifade etti.

Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda, Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı ve deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Deprem bölgesine yönelik çalışmalar

Lopez, Türkiye'de deprem bölgesinde altyapı, sağlık, su dağıtım sistemi ve tarım projeleri gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, depremden etkilenen özel sektör şirketlerine nakit desteği sağlanması için IFC ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Deprem bölgesine şu ana kadar 3 milyar dolarlık kaynak sağladık. 2025 için ise 1 milyar dolarlık ek kaynak daha ayırdık. Böylece toplamda 4 milyar dolarlık bir destek sağlanmış olacak" diyen Lopez, sanayi kuruluşları ve tarım projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin stratejik konumu ve yatırım potansiyeli

Türkiye ekonomisinin güçlü potansiyeline vurgu yapan Wiebke Schloemer, makroekonomik istikrar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının iyileştirme raporlarının yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Schloemer, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ve genç iş gücünün avantajlarını kullanarak büyük bir ekonomik çekim merkezi olabileceğini ifade ederek, "Türkiye, sadece yerel değil, uluslararası ekonomide de önemli bir referans noktası" dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin altyapı projeleriyle büyük bir coğrafyayı birbirine bağlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Lopez, "Elektrikli demir yolu taşımacılığı projelerine 660 milyon dolarlık destek sağladık. Türkiye'nin lojistik bir merkez haline gelme iradesi oldukça net" ifadelerini kullandı.