Dünya Bankası'ndan deprem bölgesinde 250 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede tarım sektörünün iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansman sağlama kararı aldı. Banka'nın İcra Direktörleri Kurulu'nun konuya yönelik açıklamasında, finansmanın tarıma desteğin yanı sıra doğal afetlere karşı dirençliliğin artırılmasına katkı için de kullanılacağına dikkat çekildi.

Konuya yönelik görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Yeni onaylanan proje, bu illerdeki üretim kapasitesini yeniden tesis etmeyi, böylelikle etkilenen nüfusun iş ve geçim kaynaklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır" ifadesini kullandı.

Kuraklık koşullarına ve çölleşmeye karşı kırılgan bir bölge

Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz da depremden etkilenen illerdeki büyük alanların kuraklık koşullarına ve çölleşmeye karşı oldukça kırılgan durumda olduğunu belirterek, "Bu proje, sadece ekonomik iyileştirme önlemlerini kapsamamakta, aynı zamanda tarım sektörünün iklim değişikliğinin yol açtığı şoklar da dahil olmak üzere gelecekte yaşanabilecek şoklara dayanma yeteneğini de güçlendirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Proje 11 ili ve komşularını kapsıyor

Projenin 2023 depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ili ve hedeflenen bitişik illeri kapsadığını açıklayan Banka, depremlerin tarımda yol açtığı ekonomik aksamaların maliyetinin 5 milyar doları aştığını, tarımla ilgili altyapıdaki hasarın 1,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Depremlerin hemen ardından Dünya Bankası'nın hasar değerlendirmesi konusunda teknik uzmanlık birikimini ve yeniden inşa sonrası ihtiyaçlara yönelik finansmanı hızla kullanıma sunduğuna işaret edildi. Türkiye'nin Depremden Etkilenen Bölgelerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin onaylanmasının, Banka'nın depremden etkilenen bölgelerinde altyapıyı yeniden inşa etme, geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve ekonomik toparlanmaya yön verme konusundaki devam eden kararlılığını güçlendirdiğinin de altı çizildi.