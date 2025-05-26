Dünya Bankası'ndan deprem bölgesindeki işletmelere 500 milyon dolarlık ek finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın girişimleriyle, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerin ekonomik olarak toparlanmasına yönelik uluslararası finansman desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Dünya Bankası ile imzalanan yeni finansman paketiyle Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 500 milyon dolarlık kaynak sağlandı.

Yeni finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile birlikte Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli’de faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

İstihdama ve üretime katkı sağlanacak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında sağlanan bu kaynakla, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Böylece 6 Şubat depremlerinin ardından uluslararası kuruluşlardan temin edilen toplam finansman miktarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 2,4 milyar doları doğrudan reel sektör ve ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

Şimşek: Reel sektöre etkin yönlendirme yapıyoruz

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullarda finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerini vurguladı.

Şimşek, “Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır” dedi.