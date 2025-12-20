Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 700 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası, Pakistan için Kapsayıcı Kalkınma için Kamu Kaynakları-Çok Aşamalı Programatik Yaklaşım (PRID-MPA) çerçevesinde 700 milyon dolarlık yeni finansmanı kabul etti. Programın tamamı hayata geçtiğinde toplam destek tutarının 1,35 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Bu yapı, reformların aşamalı ilerlemesini ve kaynakların performansa bağlı serbest bırakılmasını öngörüyor.

Öncelik bütçe disiplini ve gelir artırımı

Onaylanan paketin 600 milyon doları federal düzeydeki programlara ayrılırken, 100 milyon doları ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde yürütülecek bir programa yönlendirilecek. Amaç; bütçe disiplini, gelir artırımı ve hizmet sunumunda etkinliği artırmak.

Bu karar, ağustos ayında Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap’ta ilköğretimi güçlendirmeye yönelik 47,9 milyon dolarlık Dünya Bankası hibesinin ardından geldi. Eğitim yatırımları, uzun vadeli büyümenin temel unsurları arasında görülüyor.

Hindistan itiraz edebilir

Kasım ayında yayımlanan IMF-Dünya Bankası ortak raporu; parçalı düzenlemeler, şeffaf olmayan bütçeleme ve siyasi etkileşimin yatırımları sınırladığını ve gelir performansını zayıflattığını vurgulamıştı. Yeni finansman, bu yapısal sorunların giderilmesini hedefliyor.

Uluslararası finansman, bölgesel gerilimlerin de odağında... Hindistan, Dünya Bankası kaynaklarının Pakistan’a yönlendirilmesine itiraz edebileceğini bildirmişti. Buna rağmen, program Pakistan’ın ekonomik istikrarına yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.