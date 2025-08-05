Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin elektrik projesine 748 milyon dolarlık destek

Türkiye'nin enerji iletim sisteminin güçlendirilmesi için Dünya Bankası'ndan 748 milyon dolarlık uygun koşullu finansman sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu altyapı yatırımlarını destekleyen dış finansman arayışları devam ediyor. Bu kapsamda "Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

38 milyon doları TTF tarafından sağlanıyor

Proje çerçevesinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Bakanlık garantisiyle yaklaşık 748 milyon dolar finansman aktarılacak. Bu tutarın 708 milyon doları Dünya Bankası kredisi, 38 milyon doları Banka yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonu'ndan (TTF) sağlanan kredi, 2 milyon doları ise hibe olacak.

TEİAŞ'ın yürüteceği projeyle, Türkiye'nin elektrik iletim ağındaki darboğazların giderilmesi, iletim ringinin tamamlanması ve yenilenebilir enerji üretim tesislerinin sisteme bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kaynakla birlikte, 2025 yılı itibarıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman miktarı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış olacak.

"Dünya Bankası ile başarılı ortaklığımız sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllardır yürütülen işbirliğinin enerji sektöründe de önemli sonuçlar verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu başarılı ortaklığımız, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız kapsamındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırıyoruz. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefimiz çerçevesinde kamu yatırımlarına desteğimiz kararlılıkla sürdürülecek."