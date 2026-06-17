Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin enerji projelerine dev finansman

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Dünya Bankası, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve enerji depolama projelerine yönelik 400 milyon euroluk ek finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, 2024 yılında onaylanan ve düşük gerilimli dağıtık güneş enerjisi yatırımlarında önemli bir hareketlilik sağlayan ilk aşamanın ardından Dağıtık Enerjiye Geçişin Hızlandırılması Programı'nın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Finansman iki kalkınma bankasına aktarılacak

Açıklamaya göre ek kaynak, Türkiye garantisi altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye (TSKB) sağlanacak iki ayrı 200 milyon euroluk IBRD kredisinden oluşuyor.

Sonuç odaklı finansman modeliyle yürütülen program kapsamında ödemeler, belirlenen hedeflere ulaşılıp bağımsız doğrulama tamamlandıktan sonra gerçekleştiriliyor. Yeni aşamada program, dağıtık güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra kara tipi rüzgar santralleri ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS) projelerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

2035 hedeflerine katkı sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti. Güncel Yenilenebilir Enerji Yol Haritası'nın, 2035 yılına kadar toplam rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılmasını ve batarya depolama kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını öngördüğü belirtildi.

Açıklamada, yüksek yenilenebilir enerji potansiyeline ve Avrupa Birliği'nin 2026 yılında yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (CBAM) bağlı olarak sanayi ve ticaret kesiminden gelen talebin artmasına rağmen, dağıtık rüzgar ve enerji depolama yatırımları için uzun vadeli finansman imkanlarının halen yetersiz olduğu ifade edildi.

Yerel ticari bankaların kısa vadeli yükümlülük yapıları nedeniyle yüksek sermaye gerektiren bu projeleri finanse etmekte zorlandığı vurgulandı.

Özel sektör yatırımlarının artırılması hedefleniyor

Programın, kalkınma bankaları aracılığıyla uzun vadeli finansman sağlayarak vade uyumsuzluğu sorununu azaltmayı, yeni şebeke teknolojilerine yönelik risk değerlendirme kapasitesini geliştirmeyi ve özel sektör yatırımlarını teşvik ederek ticari finansmanı harekete geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Erken dönem piyasa risklerini üstlenmesi ve kredi vadelerini uzatması sayesinde programın, yenilenebilir enerji kapasitesinde 1.579 megavatlık artış sağlaması, 392 megavatsaatlik batarya depolama kapasitesini desteklemesi ve 405 milyon dolara kadar özel sektör finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor.

Bölgesel enerji dönüşümüne katkı

Açıklamada, Türkiye'ye sağlanan finansmanın, bölge genelinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak amacıyla önerilen toplam 2,96 milyar dolarlık finansman paketinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Ayrıca Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Enerji Bilgi Ağı (EKN) aracılığıyla yürüttüğü bilgi paylaşım çalışmaları kapsamında, Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulamaların ve teknik çözümlerin bölgedeki diğer ülkelerle paylaşılacağı ifade edildi.

Dünya Bankası'ndan Türkiye vurgusu

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, batarya depolama ve dağıtık rüzgar yatırımlarının büyütülmesinin Türkiye'nin enerji altyapısının geleceğe hazırlanmasında kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Kamu kalkınma bankaları aracılığıyla ticari finansman açığının kapatılması, yatırımı hazır projelerin finansal kapanışa ulaşmasını sağlayarak Türk sanayisinin rekabet gücünü destekleyecek, ulusal enerji güvenliğini güçlendirecek ve yenilenebilir enerji değer zinciri boyunca yerel istihdam yaratacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Altyapı Bölge Direktörü Charles Cormier ise "Türkiye, ECARES programı açısından öncü bir rol üstlenmektedir. Çatı ve ticari ölçekli güneş enerjisi, kara tipi rüzgar ve batarya depolama alanlarında elde edilen başarılar sayesinde Türkiye, elektrik şebekelerinin modernizasyonu, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi açısından bölge genelinde yaygınlaştırılabilecek iyi uygulama örnekleri ve bilgi birikimi oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.