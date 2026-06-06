Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 191.5 milyon Euro destek

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Türkiye'nin uluslararası finansman kaynaklarına erişimi sürerken, Dünya Bankası'ndan yeni bir destek daha geldi. "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında sağlanacak 191.5 milyon Euro'luk finansmanla belediyelerin iklim dostu ve dayanıklı altyapı yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye için hazırlanan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi"ni onayladı. Proje kapsamında Dünya Bankası tarafından İller Bankası'na Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 191.5 milyon Euro finansman sağlanacak.

Belediyelerin altyapı yatırımları desteklenecek

Sağlanacak kaynakla belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım projeleri ile içme suyu ve atık su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece şehirlerin çevresel ve teknik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, yalnızca altyapı yatırımlarını değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı şehirlerin dayanıklılığını artırmayı da hedefliyor. Bu kapsamda çevre dostu ulaşım sistemleri ve su yönetimi projeleri ön plana çıkacak.

Finansman desteğiyle belediyelerin teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Böylece yerel yönetimlerin uzun vadeli yatırım planlarını daha etkin şekilde hayata geçirebilmeleri amaçlanıyor.

Dış finansman 4.5 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında Türkiye'nin temin ettiği uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4.5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Şimşek: Destekler güçlü şekilde sürecek

Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı kapsamında belediyelerin altyapı yatırımlarına yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Şimşek, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerin de öncelikli alanlar arasında yer aldığını ifade etti.