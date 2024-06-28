Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık "kuraklık" desteği

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi, taşkına eğilimli alanlarda yaşayan insanlar için taşkın kontrolünün arttırılmasına, çiftçilerin kuraklık izleme kapasitelerinin geliştirilmesine ve ülkenin taşkın ve kuraklık riski yönetimine ilişkin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Projenin taşkın kontrolü bileşeninden taşkın eğiliminin yüksek olduğu yedi nehir havzasında yaşayan 150.000’den fazla kişi doğrudan yararlanırken, 10.000 çiftçiye su stresini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı verileri de içeren yaşamsal kuraklık izleme verileri sunulacaktır.

Günümüzde ülkede yaşanan doğal afetlerin neredeyse yüzde 30’unu oluşturan taşkınlar, yaygın ekonomik zarara ve giderek artan sayıda can kayıplarına yol açmaktadır. Kuraklık, dünyanın dokuzuncu en büyük tarımsal ürün üreticisi konumunda bulunan Türkiye için bir başka önemli zorluk oluşturmaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları belirtti:

“Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavramaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duymaktadır.”

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi aşağıdaki faaliyetleri destekleyerek iklim ile ilgili zorlukların ele alınmasına katkıda bulunacaktır:

• Taşkın kontrol altyapısının inşası ve rehabilitasyonu, doğa temelli çözümlerin pilot uygulaması. Bu önlemler Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Kızılırmak, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki 7 nehir havzasında uygulanacaktır.

• Ülkedeki taşkın izleme, tahmin ve uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi.

• Ceyhan havzasında gerçek zamanlı tarımsal kuraklık izleme isteminin pilot uygulaması gerçekleştirilecektir ve uygulamanın diğer bölgelere de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Sulama suyu kullanımının optimize edilmesi ve kuraklığa karşı direncin arttırılması için meteorolojik ve toprak nemi izleme istasyonları kurulacak ve başka tarla dışı veri kaynaklarından da yararlanılacaktır. Kuraklık izleme haritaları ise çiftçilerin su kullanımı verimliliğini, ürün çeşitlendirmesini ve sulama verimliliğini arttırmalarına yardımcı olacaktır.

• Çeşitli ilgili kamu kurumlarına ve diğer ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme, kurumsal güçlendirme ve koordinasyonun iyileştirilmesi.

Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Canan Yıldız Uz proje ile ilgili olarak şunları vurguladı:

“Taşkın ve kuraklık yönetimi Türkiye için öncelikli bir alandır ve bu proje sıklığı ve şiddeti giderek artan bu doğal afetlere karşı iklim direncini arttıracak sonuçlar üzerinde odaklanmaktadır.”