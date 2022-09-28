Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye afet kredisi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, bugün ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim tehlikelerine ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlara ve altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye’ye sağlanacak 512,2 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman, İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandı.

Açıklamada, toplam proje tutarının 338,5 milyon dolarlık bölümü, hanehalklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanırken, 173,6 milyon dolarlık bölümü daha dayanıklı altyapı inşa etmeleri amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası’na (İLBANK) kullandırılacak.

Açıklamada, “Geliştirilen altyapıdan 1 milyondan fazla insan yararlanırken, 32 bin kişi riskli konut binalarının yeniden inşası veya güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden yararlanacak. Proje, deprem ve iklim tehlikelerine karşı kırılganlığı oldukça yüksek olan İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinin kentsel alanları üzerinde odaklanacak. Bu iller aynı zamanda ülkenin 85 milyonluk nüfusunun yüzde 76’sının yaşadığı ve ülkenin ekonomik faaliyetinin büyük kısmının yoğunlaştığı en büyük kentsel alanlarını içeriyor.” denildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Carolina Sanchez-Paramo, “Türkiye, insanlar ve ülke ekonomisi için ağır bir bedel ödetebilecek olan hem doğal hem de iklimle ilgili tehlikelere karşı özellikle kırılgan bir ülkedir. Bu proje ile Dünya Bankası Türkiye’nin kalkınmada kaydettiği ilerlemeyi korumak için katkıda bulunmaktan ve dayanıklı ve iklimden etkilenmeyen bir geleceğe geçişini desteklemekten memnuniyet duymaktadır.” İfadelerini kullandı.