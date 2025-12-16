Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev finansman desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) finansmana erişimini artırmayı ve özellikle kadınlar ile gençler için istihdam yaratmayı amaçlayan Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi’ni (FINGROW) onayladı.

Proje, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) iş birliğiyle hayata geçirilecek. Dünya Bankası Grubu’nun Garanti Platformu kapsamında sağlanacak 750 milyon euroluk IBRD garantisi sayesinde, uluslararası kreditörlerden 10 yıl vadeli olmak üzere 1,5 milyar euroya kadar ticari finansman sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’de MKOBİ’ler ve girişimciler; özellikle kadınlar ve gençler, krediye erişim, dijital finansal hizmetlerden yararlanma ve kayıtlı işgücüne katılım konularında önemli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bu durum, firmaların verimliliğini ve yatırım kapasitesini sınırlarken istihdam yaratımını da yavaşlatıyor. Proje, kadınlar ve gençlere öncelik vererek tüm uygun MKOBİ’ler için finansmana erişimi genişletmeyi, istihdamı ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin onaylanmasına ilişkin değerlendirmesinde, “FINGROW, krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam yaratma için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırarak dijitalleşmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Üç ayrı finansman penceresi oluşturulacak

Proje kapsamında, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç ayrı finansman penceresi oluşturulacak. Bu çerçevede yaklaşık 30 bin MKOBİ’ye alt kredi sağlanması planlanıyor. Desteklenecek işletmelerin 15 bininin kadınlar, 1.000’inin ise gençler tarafından yönetilen firmalar olması öngörülüyor. Performansa dayalı teşvik mekanizmalarıyla, özellikle kadın ve genç istihdamını artıran ve dijital finansal hizmetleri benimseyen şirketler ödüllendirilecek. Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli istihdam yaratmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Etkin Özen, projenin yalnızca finansman sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bu girişim, finans sektöründeki aktörleri MKOBİ tanımları, doğrulama süreçleri ve raporlama standartları konusunda uyumlaştırmayı hedefleyen bir gösterim platformu olacak. Böylece özellikle kadın girişimciler tarafından yönetilen işletmelere yönelik finansal hizmetlerin sistem genelinde ölçeklenmesi mümkün olacak” dedi.

Proje, Dünya Bankası Grubu’nun Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde finansmana erişimi iyileştirmeyi ve 3,5 milyon istihdam yaratmayı hedefleyen 4 milyar dolarlık FINGROW Programı kapsamında yürütülüyor. Türkiye ve Özbekistan, programdan yararlanan ilk ECA ülkeleri arasında yer alıyor.

“Türkiye ekonomisine güvenin göstergesi”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Bankası ile 2010 yılında başlayan iş birliğinin bu anlaşmayla yeni bir seviyeye taşındığını belirtti. Üstünsalih, 1,5 milyar Euro’luk fonun yalnızca VakıfBank’ın uluslararası konumunu güçlendirmediğini, aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan uzun vadeli güvenin de açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.