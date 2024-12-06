Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman... Toplam 1 milyar dolara yaklaştı!

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de halk sağlığı acil durumları için hazırlık ve yönetim kapasitesinin iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Finansman, Türkiye Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık Projesi'nin aşı üretiminin artırılmasına ve ülkenin halk sağlığı acil durumlarını tespit etme, bunlara hızlı bir şekilde müdahale etme kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacak.

Banka daha önce elektrikli demir yolu taşımacılığı projesi için 660 milyon dolarlık finansmana onay vermişti. İkinci imzayla Türkiye için toplam 910 milyon dolar tutarında iki finansmana onay verilmiş oldu.

Sağlık alanındaki yeni finansmanla bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesine ve halk sağlığı risklerinin azaltılmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türk halkının küresel salgınlar gibi yeni ortaya çıkan halk sağlığı risklerinden korunma çabalarını desteklemekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli atılımlar gerçekleştirdiğini aktaran Lopez, "Bu proje, hastalık salgınlarını kontrol altına alma ve halk sağlığı acil durumlarına müdahale faaliyetlerini ve risk iletişimini etkili bir şekilde planlama kapasitesini güçlendirerek ülkenin bu risklere karşı dayanıklılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.