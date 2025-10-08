Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye yeni kredi

Dünya Bankası, Türkiye’nin sulama altyapısını modernize etmek amacıyla 757,1 milyon Euro kredi sağladı. Proje, tarımda verimliliği artırmayı ve gıda arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sulama altyapısına dev destek

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülecek Sulama Modernizasyonu-2 Projesi, mevcut sistemin yenilenmesini ve verimli su kullanımını amaçlıyor. Yeni finansmanla birlikte Dünya Bankası’nın Türkiye’deki sulama projelerine sağladığı toplam destek 1 milyar Euro’ya ulaştı.

Ayrıca, Türkiye’nin enerji iletim sistemini güçlendirecek projeye 750 milyon dolar kredi sağlandı. Böylece Türkiye, 2025 itibarıyla yaklaşık 10 milyar dolar uygun koşullu dış finansman elde etmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu işbirliğinin Türkiye’nin ekonomi programıyla uyumlu şekilde süreceğini belirterek, “Tarım ve gıda arz güvenliğine destek sağlanmaya devam edeceğiz” dedi.