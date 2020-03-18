Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek

18 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye ile Ülke Ortaklığı Çerçevesi (Country Partnership Framework-CPF) kapsamında incelemesini tamamladığı ve çerçevenin Türkiye’nin açıkladığı 11. Kalkınma Planı plan ufku ile Yeni Ekonomi Programı’nın ufku olan 2023’ü kavrayacak şekilde güncellendiğini duyurdu. Bu güncelleme her ülke için düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin güncellemesinin koronavirüs salgını günlerine denk gelmesinin tesadüf olduğu ve özel bir anlam taşımadığı belirtildi.

Bu güncelleme mevcut finansman programına yönelik herhangi bir değişiklik içermiyor. Sadece Dünya Bankası ile Türkiye’nin ekonomik temelli program ve planların uyumlulaştırılması anlamına geliyor. Bankadan yapılan açıklamada, hali hazırda yürüyen plan ve projeler kapsamında Dünya Bankası’nın proje karşılığı Türkiye’ye sağlayacağı finansmanın toplamda 7-10,5 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Bu finansman yıllık en fazla 1,5 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Dünya Bankası açıklamasında finansman programının acil durumlarda daha fazla destek için esnekliğinin bulunduğu belirtildi. Bu esneklik vurgusu deprem vb. doğal afetleri kapsıyor. Koronavirüs salgını kapsama girmekle birlikte, Banka açıklamasında acil durum esnekliği vurgusunun doğrudan salgını işaret etmediği belirtildi.