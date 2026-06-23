Dünya çelikte gerilerken Türkiye üretimi artırdı

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Türkiye, küresel ham çelik üretiminin gerilediği mayıs ayında üretimini artırarak büyük üreticiler arasında güçlü performans gösterdi.

Dünya Çelik Birliği'nin (worldsteel) verilerine göre Türkiye, Mayıs 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artışla 3,4 milyon ton ham çelik üretti.

Mayıs ayında küresel ham çelik üretimi gerilerken, Türkiye üretim artışıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Worldsteel verilerine göre, küresel üretimin yüzde 0,3 azaldığı dönemde Türkiye'nin üretimini yüzde 8,9 artırması, büyük üreticiler içinde dikkat çeken performanslardan biri oldu.

Diğer Avrupa grubunda üretim yükseldi

Türkiye'nin yer aldığı "Diğer Avrupa" grubunun toplam ham çelik üretimi mayısta yüzde 4,9 artarak 3,8 milyon tona ulaştı.

Aynı dönemde Avrupa Birliği'nin 27 üyesinde toplam üretim yüzde 0,4 geriledi.

Ocak-mayıs döneminde ise Diğer Avrupa grubunun kümülatif üretimi yüzde 4,6 artışla 18,4 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Küresel üretim 157,9 milyon tona geriledi

Küresel ölçekte 70 ülkenin toplam ham çelik üretimi mayısta yüzde 0,3 düşüşle 157,9 milyon ton oldu.

Yılın ilk beş ayında ise dünya genelinde toplam üretim yüzde 1,5 azalarak 773,1 milyon tona indi.

Çin'de düşüş, ABD'de güçlü artış

Dünyanın en büyük ham çelik üreticisi Çin, mayısta yüzde 2,7 düşüşle 84,4 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Hindistan'ın üretimi yüzde 1,9 artarak 14,1 milyon tona yükselirken, ABD'de üretim yüzde 9,2 artışla 7,5 milyon ton oldu.

En sert düşüş Orta Doğu'da

Bölgesel bazda en belirgin gerileme Orta Doğu'da yaşandı.

İran kaynaklı üretim kayıplarının etkisiyle bölgenin ham çelik üretimi mayısta yüzde 19,4 düştü. Böylece Orta Doğu, söz konusu dönemde en sert üretim kaybı yaşayan bölge oldu.