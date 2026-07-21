Dünya Çinli genç milyarderi konuşuyor: Piyasaları altüst etti

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Yapay zeka sektöründe ABD merkezli şirketler öne çıkarken, Çin'den gelen yeni bir girişim küresel teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye başladı.

1992 doğumlu Çinli girişimci Yang Zhilin'in kurduğu Moonshot AI, geliştirdiği Kimi K3 isimli yapay zeka modeliyle kısa sürede dünyanın en çok konuşulan teknolojileri arasına girdi.

OpenAI ve Anthropic'in en güçlü modelleriyle aynı ligde gösterilen Kimi K3, açık kaynaklı ve düşük maliyetli yapısı dikkat çekerken şirket, sadece hem teknoloji dünyasında hem de yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Talep patladı, şirket yeni üyelikleri durdurdu

Kimi K3'ün yayınlanmasının ardından yaşanan yoğun ilgi, Moonshot AI'ın teknik kapasitesini zorlayınca şirket, mevcut kullanıcıların hizmet kalitesini koruyabilmek için yeni abonelikleri geçici olarak askıya aldı.

Moonshot AI da son 48 saatte gelen talebin beklentilerin çok üzerine çıktığını ve mevcut altyapının sınırlarına ulaştığını duyurdu.

Google ve Meta'dan Çin'e döndü

Yang Zhilin, Çin'in en prestijli üniversitelerinden Tsinghua Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine doktora yaptı. Bu süreçte Google ve Meta'da görev alan Yang, kariyerini ABD'de sürdürmek yerine Çin'e dönerek kendi yapay zeka şirketini kurmayı tercih etti.

Zhilin, 2023 yılında Moonshot AI'ı kurduğunda "Amacımız yeni bir ürün geliştirmek değil, önümüzdeki 10-20 yılda dünyayı değiştirmek" demişti.

Teknoloji hisselerini de etkiledi

Kimi K3'ün piyasaya sürülmesi küresel finans piyasalarını da altüst etti. Yatırımcılar, Çin'in düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modellerinin ABD merkezli şirketlere güçlü rakip olabileceğini değerlendirmeye başladı. Bu beklenti, bazı büyük teknoloji ve çip şirketlerinin piyasa değerlerinde sert düşüşlere yol açtı.

ABD-Çin rekabetinde yeni perde

Kimi K3'ün başarısının ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetini daha da hızlandıracağını düşünülürken Moonshot AI'ın yaklaşık 30 milyar dolar değerlemeye ulaştığı öğrenildi.

Şirketin en büyük sınavı ise artan talebi karşılayacak çip ve altyapı kapasitesini oluşturmak olacak.

Buna karşın ABD'de de Çin'in gelişmiş yapay zeka modellerini büyütmesini yavaşlatmak için gelişmiş çiplere erişimi sınırlandırıyor.